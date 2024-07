A jornalista Tati Machado ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar alguns cliques curtindo suas férias na praia

Tati Machado chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 25, ao compartilhar novas fotos de sua viagem. Ela está curtindo as férias em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, ao lado do marido, Bruno Monteiro.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a jornalista e campeã da última edição da 'Dança dos Famosos' aparece esbanjando beleza e seu corpaço ao surgir usando um biquíni preto enquanto caminha pela areia da praia.

Ao dividir os cliques, Tati falou sobre o momento de lazer e também sobre sua aparência. "Um brilho que só férias podem proporcionar. Viva minhas sardas, minhas curvas, o sol e o mar de Ilha Grande", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente a postagem recebeu vários elogios. "Vixe que coisinha tão linda essa Tati", disse a atriz Fabiana Karla. "Linda, leve e solta!", escreveu uma seguidora. "Linda, maravilhosa, poderosa", falou uma fã.

Confira:

Confira:

Tati Machado surpreende ao deixar escapar detalhe de sua aparência

A apresentadora Tati Machado tirou uma semana de férias após uma rotina intensa de reta final no Dança dos Famosos e substituindo Patrícia Poeta no Encontro. Nesta última terça-feira, 23, a jornalista postou fotos curtindo sua folga na praia com o marido e um detalhe em sua aparência chamou a atenção.

Diferente da televisão, nos cliques ao natural e com luz do dia, a famosa apareceu mostrando que tem várias sardas no rosto e no corpo. A comunicadora global, que além da TV aberta estará no Saia Justa, do GNT, com Eliana, então reagiu ao ver os comentários surpresos sobre suas marcas.

"Eu amo as pessoas descobrindo que eu tenho sardinhas, gente, é que na televisão acaba que a luz, mesmo que eu não tampe, ela tire as minhas sardas, mas eu sou toda sardenta, postei uma foto que aparecem muito as minhas sardas, as sardas do peito e assim, esse é o rosto, passei um blush bem de surfista e pronto, mais um dia de praia", mostrou seu rosto ao natural e reagiu positivamente aos comentários. Confira!