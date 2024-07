Tati Machado esbanja beleza natural em férias na praia com o marido

De férias do trabalho, Tati Machado esbanja beleza ao postar cliques aproveitando descanso em praia na companhia do esposo

A apresentadora Tati Machado tirou uma semana de férias após ficar no lugar de Patrícia Poeta no Encontro enquanto a colega estava descansando. Nesta terça-feira, 23, a jornalista celebrou a chegada de seu descanso e mostrou que foi para a praia com o marido, Bruno Monteiro.

Fazendo muito sucesso na Globo, a vencedora do último Dança dos Famosos esbanjou beleza ao surgir renovando o bronzeado deitada na areia. Tati Machado escolheu um modelo de biquíni estampado e encantou com seu estilo.

"POV: eu de férias", exibiu os momentos de folga. Nos comentários, os internautas admiraram a artista e também a paisagem. "Que praia linda", admiraram os internautas. "Aproveita, você merece", falaram para a comunicadora que ainda integrará o Saia Justa, do GNT, ao lado de Eliana.

Sobre o esposo, com quem está casada há 13 anos, Tati falou sobre o apoio que ele deu no Dança: "Sem o Bruno definitivamente eu não teria conseguido. Ele está por trás das câmeras, mas é quem me ajuda muito, me cobra, fala para eu dormir, desligar e descansar um pouco. Ele fica no meu pé, ele me conhece muito bem", conta a vencedora da Dança dos Famosos , em entrevista à CARAS Brasil. "Sem ele não teria sido possível de verdade."

Tati Machado rompe o silêncio sobre suposta rixa com Eliana

Após rumores de uma suposta rixa, Tati Machado rompeu o silêncio e esclareceu sua relação com Eliana nos bastidores. Com os boatos de que as duas não estavam se dando bem, a mais nova apresentadora fez questão de desmentir as especulações e afirmou que já se tornou amiga e troca 'coisas pessoais' com sua colega de bancada do ‘Saia Justa’, no GNT, da Globo.

Em entrevista ao UOL, Tati afastou as especulações e declarou que tem muita admiração por Eliana: "Ela é uma referência, né? Cresci assistindo Eliana. Acho uma mulher forte e resiliente. Já passou por muita coisa e tem uma carreira brilhante, muito bonita mesmo. Eu sou amiga dela. Está sendo um prazer conhecer a Eliana”, ela celebrou. Leia mais aqui.