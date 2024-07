Tati Machado surpreende ao deixar escapar detalhe de sua aparência

De férias, Tati Machado surpreende ao mostrar característica de sua pele; apresentadora chamou a atenção com detalhe no rosto e corpo

A apresentadora Tati Machado tirou uma semana de férias após uma rotina intensa de reta final no Dança dos Famosos e substituindo Patrícia Poeta no Encontro. Nesta terça-feira, 23, a jornalista postou fotos curtindo sua folga na praia com o marido e um detalhe em sua aparência chamou a atenção.

Diferente da televisão, nos cliques ao natural e com luz do dia, a famosa apareceu mostrando que tem várias sardas no rosto e no corpo. A comunicadora global, que além da TV aberta estará no Saia Justa, do GNT, com Eliana, então reagiu ao ver os comentários surpresos sobre suas marcas.

"Eu amo as pessoas descobrindo que eu tenho sardinhas, gente, é que na televisão acaba que a luz, mesmo que eu não tampe, ela tire as minhas sardas, mas eu sou toda sardenta, postei uma foto que aparecem muito as minhas sardas, as sardas do peito e assim, esse é o rosto, passei um blush bem de surfista e pronto, mais um dia de praia", mostrou seu rosto ao natural e reagiu positivamente aos comentários.

Para quem não viu, Tati Machado postou nesta terça-feira, 23, algumas fotos na praia com o marido, Bruno Monteiro, com quem está casada há 13 anos e agradece pelo apoio recebido durante sua participação no Dança dos Famosos.

"Sem o Bruno definitivamente eu não teria conseguido. Ele está por trás das câmeras, mas é quem me ajuda muito, me cobra, fala para eu dormir, desligar e descansar um pouco. Ele fica no meu pé, ele me conhece muito bem", conta a vencedora da Dança dos Famosos , em entrevista à CARAS Brasil. "Sem ele não teria sido possível de verdade."

Tati Machado rompe o silêncio sobre suposta rixa com Eliana

Após rumores de uma suposta rixa, Tati Machado rompeu o silêncio e esclareceu sua relação com Eliana nos bastidores. Com os boatos de que as duas não estavam se dando bem, a mais nova apresentadora fez questão de desmentir as especulações e afirmou que já se tornou amiga e troca 'coisas pessoais' com sua colega de bancada do ‘Saia Justa’, no GNT, da Globo.

Em entrevista ao UOL, Tati afastou as especulações e declarou que tem muita admiração por Eliana: "Ela é uma referência, né? Cresci assistindo Eliana. Acho uma mulher forte e resiliente. Já passou por muita coisa e tem uma carreira brilhante, muito bonita mesmo. Eu sou amiga dela. Está sendo um prazer conhecer a Eliana”, ela celebrou. Leia mais aqui.