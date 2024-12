Simony posta foto de biquíni e faz reflexão após enfrentar o câncer: 'Superação'

Em remissão de câncer do intestino, descoberto em 2022, Simony posta foto de biquíni e faz reflexão sobre ter renascido; confira

A cantora Simony compartilhou um clique de biquíni nesta segunda-feira, 30, para fazer uma reflexão. Em remissão do câncer do intestino, descoberto em 2022, a famosa resolveu mostrar toda sua beleza e autocofiança para falar sobre ter renascido.

Fazendo pose e carão, a artista posou de óculos escuros no dia ensolarado e usou o registro para testemunhar que conseguiu passar pelos momentos difíceis. Simony então compartilhou o texto para inspirar outras pessoas.

"Essa foto não é sobre corpo, é sobre superação, vida e renascimento. É um testemunho de que, mesmo nos momentos mais difíceis, há força dentro de nós para seguir em frente. Se você está passando pelo que eu passei, tenha fé. Tudo acontece no tempo d’Ele. Pode parecer que nunca vai melhorar, mas, aos poucos, tudo volta ao lugar. Acredite, respire fundo e viva um dia de cada vez. Você vai conseguir", disse ela.

Nos últimos meses, Simony falou sobre a remissão do câncer. "Sei que o processo não termina aqui. Em novembro, farei novos exames, e assim será por mais quatro anos, como parte do acompanhamento que mantém a esperança acesa. Mas confio, acima de tudo, que Aquele que começou a obra em mim vai completá-la", contou na ocasião.

Simony abre o coração após motivo do fim do noivado vir à tona

Em fevereiro deste ano, Simony anunciou o fim do noivado com Felipe Rodriguez. Após informações de que o término aconteceu após uma traição do cantor, a famosa se manifestou em suas redes sociais e refletiu sobre a notícia.

"Do cacto também nasce flor. Essa notícia faz parte do passado, não me diz mais respeito. Cada vez mais eu olho pra mim, pra dentro e agradeço a tudo que vivi e aprendi nessa vida, inclusive a quem teve algum papel em minha caminhada. A escolha do outro é do outro, respondo por mim, pela minha autoconsciência e autorresponsabilidade", iniciou.

"Hoje sou minha melhor companhia, meu compromisso é manter minha saúde, mental, física e espiritual e sinceramente, não me surpreendo e nem me deixo abater com qualquer coisa que seja negativa. Aprendi a me amar e me respeitar e o que parece algo muito simples, no meu caso, custou a ser plenamente compreendido", acrescentou. Veja a publicação completa!