Simony fala sobre remissão do câncer: 'Jornada de cura'

A cantora Simony abriu o coração nas redes sociais e falou sobre a remissão do câncer. Ela também falou sobre os próximos passos

A cantora Simony usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para contar que completou um ano da remissão do câncer. Ela foi diagnosticada com câncer de intestino em agosto de 2022.

"A gratidão que sinto por ter chegado até aqui é imensa. Estar em remissão há um ano é uma bênção que não passa despercebida. Cada exame repetido, cada etapa concluída, me lembra da força invisível que sustenta meu caminho. A imunoterapia, que tem sido uma aliada preciosa, reforça essa jornada de cura", começou o texto.

Em seguida, Simony falou sobre os próximos passos. "Sei que o processo não termina aqui. Em novembro, farei novos exames, e assim será por mais quatro anos, como parte do acompanhamento que mantém a esperança acesa. Mas confio, acima de tudo, que Aquele que começou a obra em mim vai completá-la."

"Essa fé é o que me guia, me faz seguir em frente um dia de cada vez, com a certeza de que cada passo, por mais desafiador, é parte de um plano maior. Que essa jornada continue a ser marcada por gratidão, fé e a certeza de que a cura está sendo finalizada, um dia após o outro. Gratidão equipe maravilhosa, ao HC e meu anjo, Fernando Maluf", finalizou.

Confira:

Simony abre o coração após motivo do fim do noivado vir à tona

Em fevereiro deste ano, Simony anunciou o fim do noivado com Felipe Rodriguez. Após informações de que o término aconteceu após uma traição do cantor, a famosa se manifestou em suas redes sociais e refletiu sobre a notícia.

"Do cacto também nasce flor. Essa notícia faz parte do passado, não me diz mais respeito. Cada vez mais eu olho pra mim, pra dentro e agradeço a tudo que vivi e aprendi nessa vida, inclusive a quem teve algum papel em minha caminhada. A escolha do outro é do outro, respondo por mim, pela minha autoconsciência e autorresponsabilidade", iniciou.

"Hoje sou minha melhor companhia, meu compromisso é manter minha saúde, mental, física e espiritual e sinceramente, não me surpreendo e nem me deixo abater com qualquer coisa que seja negativa. Aprendi a me amar e me respeitar e o que parece algo muito simples, no meu caso, custou a ser plenamente compreendido", acrescentou. Veja a publicação completa!