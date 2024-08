Simony mostra o tamanho do cabelo natural após a luta contra o câncer

Depois de passar pelo longo tratamento contra o câncer, Simony celebra o crescimento do seu cabelo natural e mostra o tamanho real

A cantora Simony mostrou que está feliz da vida ao ver o seu cabelo crescendo após perder os fios durante o tratamento contra o câncer. Ela teve a queda dos fios enquanto fazia o tratamento de quimioterapia e radioterapia contra um tumor na região do intestino. Agora, com a evolução de sua recuperação, a estrela viu seus fios crescendo.

Em novas fotos nas redes sociais, a cantora revelou que os fios já estão volumosos e chegando na altura dos ombros. "Olha o cabelo dela. Deus é maravilhoso. Tudo voltando ao seu lugar", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Simony descobriu o tumor em agosto de 2022 e logo iniciou o seu tratamento. Recentemente, ela fez tratamento de imunoterapia. Ela contou que gastou cerca de R$ 500 mil no início do tratamento antes de contratar um convênio médico.

Filha de Simony conta como foi perder 40 kg:

Filha da cantora e apresentadora Simony, Aysha Benelli ficou conhecida pelo público por sua personagem Laura no remake de Carrossel, no SBT. Aos 21 anos, ela passou por um processo de emagrecimento recentemente e perdeu 40 quilos. Em entrevista ao jornal O Globo, ela deu detalhes do processo e disse que sua meta agora é definir o corpo.

“Sempre estive acima do peso. Quando eu era pequena, isso não me incomodava. Quando entrei na adolescência, vi que o pessoal estava falando bastante e cobrando muito. Eu não estava mais me sentindo bem. Não foi por conta dos outros, mas houve uma fase em que eu experimentava várias roupas e não gostava”, disse a filha de Simony, que detalhou o processo.