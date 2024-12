Simaria reaparece ao subir no palco com Simone Mendes

Longe dos palcos há bastante tempo, Simaria surpreende os fãs ao fazer participação especial em um show da irmã, Simone Mendes, em São Paulo

A cantora Simaria está longe dos palcos e da mídia desde que encerrou a dupla com a irmã, Simone Mendes. Porém, ela fez uma rara aparição em público na noite de sexta-feira, 14, em São Paulo.

A morena fez uma participação especial no show da irmã em um centro de eventos na capital paulista e deixou os fãs com saudade de ver as duas juntas novamente. No evento, elas usaram looks brancos e esbanjaram sintonia e parceria.

Elas cantaram juntas, se abraçaram e trocaram declarações carinhosas. Com isso, Simone e Simaria deixaram de lado os boatos de atrito na família. As duas evitaram aparições juntas desde que encerraram a dupla em agosto de 2022. Discretas, elas frequentavam eventos de família, mas não eram fotografadas juntas em muitas ocasiões.

Motivo do fim da dupla Simone e Simaria

A cantora Simone Mendes surpreendeu ao relembrar o fim da dupla com a irmã, Simaria. As duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelam os bastidores da decisão. Agora, em nova entrevista, Simone entregou o motivo da separação delas.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse ela em conversa com Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

Então, Simone relembrou a decisão de Simaria de ficar um tempo longe dos palcos. "[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando", declarou.

