Aparência de Simaria rouba a cena em nova aparição na internet

Amigo de Simaria flagra a artista em momento íntimo e os fãs fazem comentários sobre a aparência dela

A cantora Simaria está longe da mídia desde que encerrou a dupla com a irmã, Simone Mendes. Desde então, ela fez raras aparições em público e aproveita a sua vida ao lado da família e dos amigos. Porém, uma nova aparição dela nas redes sociais chamou a atenção nesta semana.

Em um momento de intimidade, a estrela foi vista em um momento descontraído com o influenciador Carlinhos Maia. Ela apareceu sem maquiagem e sem filtro, deixando de lado a grande produção em um momento com seu amigo.

Então, os fãs comentaram sobre a aparência dela. “Ela aparece do jeito que ela quiser e sentir bem, respeite o próximo”, disse um seguidor. “Surgiu normal, ela é assim, quem segue ela sabe como ela é ao natural”, declarou outro. “Povo acha que maquiagem é permanente? Óbvio que ela está diferente”, afirmou mais um.

Simaria fez show com Simone

A cantora Simaria está longe dos palcos e da mídia desde que encerrou a dupla com a irmã, Simone Mendes. Porém, ela fez uma rara aparição em público em 14 de dezembro de 2024, em São Paulo.

A morena fez uma participação especial no show da irmã em um centro de eventos na capital paulista e deixou os fãs com saudade de ver as duas juntas novamente. No evento, elas usaram looks brancos e esbanjaram sintonia e parceria.

Elas cantaram juntas, se abraçaram e trocaram declarações carinhosas. Com isso, Simone e Simaria deixaram de lado os boatos de atrito na família. As duas evitaram aparições juntas desde que encerraram a dupla em agosto de 2022. Discretas, elas frequentavam eventos de família, mas não eram fotografadas juntas em muitas ocasiões.