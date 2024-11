Saiba quais são os segredos de beleza de Flávia Alessandra

A atriz Flávia Alessandra revela o que faz em sua rotina para ficar em forma e manter a sua beleza radiante aos 50 anos

A atriz Flávia Alessandra, de 50 anos, é dona de um corpo escultural e sempre se destaca com sua beleza impecável. Agora, ela contou quais são os seus segredos e rituais para cuidar de sua boa forma.

A artista tem uma dieta balanceada e faz exercícios físicos com frequência, incluindo a prática de ioga. "Não sigo dietas restritivas, mas faço escolhas saudáveis que me trazem energia e bem-estar. A alimentação é essencial tanto para o corpo quanto para a mente, então sempre incluo frutas, vegetais e proteínas de boa qualidade nas refeições, sem renunciar aos momentos de prazer", afirmou ela ao Jornal O Globo.

E completou: “Um segredo indispensável é nunca dormir de maquiagem e investir na hidratação e no protetor solar. Além disso, mantenho sempre uma garrafinha de água comigo e bebo bastante ao longo do dia”.

Então, ela contou que também adora um produto de beleza. "Sou fã de produtos com resultados visíveis e de tratamentos faciais que renovam a pele. Adoro máscaras faciais, cremes específicos para os olhos e tratamentos de hidratação profunda. Também faço procedimentos no dermatologista, como lasers e tratamentos com colágeno. Mas, mais importante que qualquer produto, é o autocuidado diário. É essa rotina de carinho comigo mesma que me faz sentir bonita e segura. Também cultivo rituais de alongamento e autocuidado que, para mim, fazem toda a diferença", afirmou.

