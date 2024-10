Saiba como o filho de Preta Gil perdeu 35 quilos e ficou com o corpo sarado

Filho de Preta Gil, o cantor Francisco Gil perdeu 35 quilos em pouco tempo. Médico explica quais orientações passou para o artista

Filho de Preta Gil, o cantor Francisco Gil está com a beleza renovada! Há pouco tempo, ele passou por mudanças em sua rotina e perdeu 35 quilos. Inclusive, ele surpreendeu a todos ao aparecer com o corpaço trincado há poucas semanas. Agora, o médico Pedro Andrade revelou qual foi o processo de Francisco para perder peso.

Fran Gil estava com 106 kg quando iniciou o emagrecimento e chegou aos 71 kg, além de ter conquistado a marca de ter apenas 10% de gordura corporal. “O grande segredo foi compreender aspectos emocionais e do estilo de vida que atrapalhavam ele a ter um corpo saudável. Ele fez um tratamento com equipe multidisciplinar na clínica, com terapeuta, nutricionistas e médicos. E ainda utilizamos exames genéticos para maior eficácia no tratamento”, contou Andrade ao site Gshow.

O médico ainda contou que Fran Gil não fez uma dieta com restrição de alimentos. Ele recebeu orientação para ampliar a diversidade de alimentos em suas refeições e priorizar a comida saudável. “E ainda foram prescritos suplementos voltados para a melhora da sua performance esportiva, até para a prevenção da perda muscular durante o emagrecimento. E a reposição de algumas vitaminas encontradas deficientes em seu exame de sangue”, afirmou.

A boa forma de Francisco Gil

Filho da cantora Preta Gil, o músico e artista Francisco Gil surpreendeu ao mostrar sua boa forma em novas fotos nas redes sociais. Nesta semana, ele curtiu alguns dias de descanso nos Lençóis Maranhenses e surgiu apenas de sunga nas novas imagens.

Com isso, o rapaz deixou à mostra o seu corpo definido. Ele perdeu peso nos últimos tempos e ficou musculoso, com direito a barriga tanquinho. Com isso, ele foi muito elogiado pelos seus seguidores no Instagram.

“Lindão!”, disse um fã nos comentários do álbum de fotos. “Que show do Xico é esse?”, brincou outro. “Perfeição”, escreveu mais um. “Que espetáculo”, comentou outro. “Gente, que gato”, declarou mais um.

Vale lembrar que Francisco Gil é integrante do grupo Gilsons e também faz projetos solo. Ele é filho de Preta Gil com o ator Otávio Muller.

