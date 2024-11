Roberto Justus reage ao ver novo visual da esposa, Ana Paula Siebert

O empresário Roberto Justus deixou um recado especial após a esposa, Ana Paula Siebert, surgir com o cabelo curto; veja o novo visual

A influenciadora digital e empresária Ana Paula Siebert tem recebido inúmeros elogios por seu novo visual! Na manhã deste sábado, 9, a famosa surpreendeu os seguidores ao revelar que deixou os fios longos para trás e resolveu cortá-los na altura dos ombros.

Em seu Instagram oficial, Ana Paula compartilhou um vídeo exibindo a transformação radical e ressaltou o quanto adorou a mudança. Além dos internautas, que prontamente aprovaram o resultado, o empresário Roberto Justus, marido da influenciadora, também reagiu ao se deparar com as novas madeixas da companheira.

"Linda demais com qualquer cabelo!", escreveu Justus nos comentários da postagem da amada. A influenciadora digital Fabiana Justus, enteada de Ana Paula Siebert, também deixou um recado especial à loira: "Eu amei esse cabelo", declarou ela.

Ao revelar o novo visual, a esposa de Roberto Justus explicou que sempre desejou cortar as madeixas, mas tinha medo de não gostar. "Antes da Vicky [filha do casal] nascer eu já sonhava em cortar meu cabelo [curto], mas eu confesso que eu acho que iria me sentir insegura e não teria coragem de passar a tesoura nesse cabelão. Mas eu tive, e estou amando", declarou ela.

Roberto Justus elogia novo visual de Ana Paula Siebert - Reprodução / Instagram

