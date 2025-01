Renata Fan ostenta corpo sarado durante viagem: 'Simplesmente perfeita'

A apresentadora Renata Fan arrancou elogios de seus seguidores ao compartilhar nas redes sociais fotos curtindo as férias

Renata Fan chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 8, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural durante uma viagem.

De férias, a apresentadora do programa 'Jogo Aberto', da Band, ostentou sua boa forma ao surgir de biquíni, enquanto admirava o belo cenário. Já na legenda da publicação, Renata expôs o motivo para não postar com frequência fotos mostrando seu corpo.

"As fotos de biquíni. São as mais vistas, polêmicas, elogiadas, insultadas ou invejadas. Com 47 anos nas costas exponho pouco o corpo que tardiamente comecei a cuidar melhor. Tento inúmeras poses e elimino a maioria. Nunca encontro a foto perfeita, talvez nem exista. Vejam, curtam, espiem silenciosamente várias vezes em busca de defeitos ou alterações, vão encontrar a paz de espírito, a certeza de que estou no melhor caminho e não posso oferecer nada diferente!", escreveu a famosa.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Tu és maravilhosa!! Aproveita sempre tua vida, te desejo toda felicidade e sucesso sempre", falou outra. "Simplesmente perfeita", afirmou uma fã.

Confira:

Renata Fan faz pedido inusitado para o namorado ao celebrar data especial

Renata Fan usou as redes sociais para se declarar para o namorado, o piloto de Stock Car Átila Abreu. Os dois completaram 16 anos juntos e a apresentadora do programa 'Jogo Aberto', da Band, fez questão de comemorar.

"16 anos juntos! Com tanta história, cumplicidade, amor, amizade, diferenças e semelhanças, desafios e vitórias! Com você tudo é mais fácil, melhor e significativo! Agradeço e sigo ao seu lado desbravando a vida, evoluindo e grata por trilharmos o caminho a dois! Te amo, more", declarou ela, que expôs um pedido inusitado que fez ao amado. "Obrigada por aceitar comemorar amanhã para eu ver o jogo do Inter! Namorado compreensivo e nada ciumento! Amo!", completou.

