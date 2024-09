Renata Fan faz pedido inusitado para o namorado ao celebrar data especial

Nas redes sociais, a apresentadora Renata Fan se declarou para o namorado, o piloto Átila Abreu, ao comemorar 16 anos de namoro

Renata Fan usou as redes sociais para se declarar para o namorado, o piloto de Stock Car Átila Abreu. Nesta quarta-feira, 25, os dois completaram 16 anos juntos e a apresentadora do programa 'Jogo Aberto', da Band, fez questão de comemorar.

"16 anos juntos! Com tanta história, cumplicidade, amor, amizade, diferenças e semelhanças, desafios e vitórias! Com você tudo é mais fácil, melhor e significativo! Agradeço e sigo ao seu lado desbravando a vida, evoluindo e grata por trilharmos o caminho a dois! Te amo, more @atilaabreu51", declarou ela.

Em seguida, Renata expôs um pedido inusitado que fez ao amado. Torcedora fanática do Internacional, a apresentadora pediu para eles comemorarem a data nesta quinta-feira, 26, para ela acompanhar o jogo entre o Bragantino e Inter, partida atrasada válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Obrigada por aceitar comemorar amanhã para eu ver o jogo do Inter! Namorado compreensivo e nada ciumento! Amo! ", completou.

Átila também comemorou a data em seu perfil no Instagram. "25/09 - 16 anos ao seu lado @renatafan!! Passou voando... parece que foi ontem que te vi naquele café da manhã do hotel, toda linda, deslumbrante... que sorte a minha!! Te amo. Obrigado por tantos momentos incríveis, por me apoiar e incentivar a ser a cada dia um homem melhor! Parabéns para nós!", disse o piloto.

Renata Fan cai no choro durante o Jogo Aberto

Em julho, a apresentadora Renata Fan completou 47 anos e ganhou uma homenagem durante o programa Jogo Aberto, da Band. Inclusive, ela não segurou as lágrimas e chorou ao vivo na atração ao ouvir depoimentos de seus pais e do namorado.

"Estou passando aqui para dizer que te amo muito, que te admiro muito como mulher e profissional. Eu e os meninos temos muita sorte por ter você em nossas vidas. Então, quero te desejar tudo de bom, que você tenha muita saúde para esse novo ciclo que começa hoje e que você consiga realizar todos os seus sonhos. Estaremos aqui para te apoiar sempre", declarou o piloto de Stock Car Átila Abreu. Confira as homenagens!