A ginasta Rebeca Andrade está de visual novo! Nesta terça-feira, 17, a atleta usou as redes sociais para mostrar que voltou a usar tranças após um tempo com o cabelo natural. Desta vez, ela apostou em uma nova cor: ruivo.

Nos stories do Instagram, a campeã olímpica compartilhou um vídeo em que mostra as tranças ruivas no estilo gypsy braids, que se caracterizam por mechas e pontas soltas e cacheadas. "Olha quem voltou", escreveu ela na legenda da publicação.

No início do ano, Rebeca já havia apostado nas tranças ruivas, mas em outra tonalidade. "Definitivamente minha cor!", disse ela na época.

Na última sexta-feira, 13, Rebeca Andrade marcou presença no Rock In Rio, no Rio de Janeiro. A ginasta e campeã olímpica fez questão de posar sorridente para os fotógrafos que estavam presentes no local. A famosa arrasou no look ao combinar um body preto transparente com calça jeans. Veja as fotos!

Rebeca Andrade fala sobre rumores de romance com Gabi Guimarães

Durante sua participação nas Olimpíadas de 2024, a ginasta Rebeca Andrade despertou a curiosidade dos seguidores ao ser vista na companhia da jogadora de vôlei Gabi Guimarães. Inclusive, as atletas receberam o apoio dos fãs e levantaram rumores de um possível romance. E a medalhista olímpica revelou a verdade por trás dos boatos.

Em recente entrevista à Cazé TV, Rebeca esclareceu que a relação entre elas é apenas uma amizade. Apesar disso, ela confessou que se diverte com a torcida. “No Instagram eu acho que eu vi. Mas gente, eu levo na zoeira, né? Porque… Eu levo na zoeira. Tem que ser”, Rebeca se divertiu e contou que recebe elogios por levar os comentários envolvendo sua vida amorosa na esportiva: “É, eu acho engraçado”, disse ela. Leia mais!