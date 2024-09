Rebeca Andrade exibe novo visual durante o Rock In Rio

A ginasta e campeã olímpica Rebeca Andrade marcou presença no Rock In Rio e fez questão de exibir o seu novo visual nos cabelos

Nesta sexta-feira, 13, Rebeca Andrade marcou presença no Rock In Rio, no Rio de Janeiro. Este foi o primeiro dia do festival que ainda acontece nos dias 14, 15, 19, 20, 21 e 22.

A ginasta e campeã olímpica fez questão de posar sorridente para os fotógrafos que estavam presentes no local. A famosa arrasou no look ao combinar um body preto transparente com calça jeans.

Além disso, Rebeca surgiu com um novo visual. A atleta tirou os dreadlocks do cabelo e surgiu com os fios crespos.

Patrocínio

A ginasta Rebeca Andrade foi um dos grandes destaques nas Olimpíadas de Paris neste ano ao conquistar novas medalhas em sua carreira de sucesso. Com isso, ela ganhou um novo patrocinador. O Itaú Unibanco anunciou que fechou uma parceria de quatro anos com a atleta para apoiá-la em seus sonhos no futuro.

Em um comunicado oficial, a empresa anunciou que vai apoiar Rebeca em qualquer caminho que ela decida trilhar, já que acreditam que o esporte é uma ferramenta transformadora e que promove valores fundamentais, como superação, garra e determinação.

"Eu estou muito feliz de ser Itaú, de me sentir abraçada pela marca dessa forma, por quererem ser meus parceiros por quem eu sou. Eu tenho consciência de que a maneira como as pessoas me olham hoje é muito grandiosa e é por isso que eu vou cuidar com tanto carinho disso, mas eu vou sempre ser a Rebeca, filha da dona Rosa, atleta do Xico, uma mulher com muitos sonhos pela frente, mas que entende toda a sua história, de onde veio e de quantas pessoas abriram caminho, para que eu chegasse até aqui. Eu estou realmente feliz por estar realizando mais um sonho, sou movida por eles. E mais feliz ainda por saber que tenho um parceiro que vai estar ao meu lado, me ajudando a conquistá-los", disse Andrade.