Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol Neymar Jr., movimentou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 31, ao compartilhar algumas fotos de sua viagem de férias pela Espanha.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a influenciadora digital aparece esbanjando beleza e suas curvas impecáveis ao surgir com um biquíni preto duranta um passeio de barco com seus amigos. "July, 28.07.2024", escreveu ela na legenda da publicação.

A postagem recebeu diversos elogios. "Gata", disse uma seguidora. "Musa", escreveu outra. "Só fotão. Eu amo", falou uma terceira.

Recentemente, Rafaella Santos fez uma nova tatuagem nas costas. Ela cobriu o desenho anterior, que era um arranjo de flores, com outro desenho mais realista e detalhado. O resultado foi exibido pela tatuadora Biela Vienna nas redes sociais. A influencer escolheu um desenho de um leão repleto de detalhes no pelo e também dois desenhos de borboletas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFAELLA (@rafaella)

Rafaella Santos lamenta morte na família de Neymar Jr

A família de Neymar Jr. está de luto após a morte de um ente querido. No último domingo, 28, a mãe do craque, Nadine Gonçalves, anunciou o falecimento de uma grande amiga. Agora, a irmã do jogador, Rafaella Santos, compartilhou uma despedida emocionante nas redes sociais e revelou que a mulher era sua tia de consideração, Daisy.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Rafaella compartilhou uma mensagem para a tia e lamentou a partida precoce: "Tia Daisy! Não entendemos os planos de Deus! Vou sentir saudade daquele abraço que eu me sentia em casa... você me ensinou tanto, fez tanto... nunca vou esquecer do nosso abraço depois que fui batizada. Deus merece ter você ao lado dele, mas fica aqui todo amor que você transbordou para todos! Te amarei para sempre! Cuida de mim aí de cima", desabafou. Confira!