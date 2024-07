Rafaella Santos lamenta morte na família de Neymar Jr: “Não entendemos”

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos, compartilha despedida emocionante após a morte de um ente querido próximo à família do jogador

A família de Neymar Jr. está de luto após a morte de um ente querido. No último domingo, 28, a mãe do craque, Nadine Gonçalves, anunciou o falecimento de uma grande amiga. Agora, a irmã do jogador, Rafaella Santos, compartilhou uma despedida emocionante nas redes sociais e revelou que a mulher era sua tia de consideração, Daisy.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Rafaella compartilhou uma mensagem para a tia e lamentou a partida precoce: “Tia Daisy! Não entendemos os planos de Deus! Vou sentir saudade daquele abraço que eu me sentia em casa.. você me ensinou tanto, fez tanto.. nunca vou esquecer do nosso abraço depois que fui batizada”, iniciou.

“Deus merece ter você ao lado dele, mas fica aqui todo amor que você transbordou para todos! Te amarei para sempre! Cuida de mim aí de cima”, a irmã do jogador desabafou sobre a perda sem revelar mais detalhes. Vale mencionar que a mãe do craque também fez uma despedida, mas não entrou em detalhes sobre o ocorrido.

Em seu relato, Nadine contou que a considerava como uma mãe em sua vida: "Dói demais saber que não verei mais você, saber que não receberei mais suas mensagens, uma ligação e um abraço. Infelizmente terei que me acostumar que você não estará mais aqui para me abraçar, me acolher em seus braços”, disse.

"Me sinto privilegiada de ter sido chamada por você, de minha filha e minha menina. Você me adotou quando eu mais precisava de um colo de mãe, tínhamos uma conexão que só Deus explica... Conexão de mãe e filha. Você se foi, mais seus cuidados e sua essência ficará para sempre entre todos nós”, Nadine revelou detalhes da relação com Daisy.

“Deus preparou o melhor para te honrar, tenho certeza disso. Você é filha honrosa de Deus pai, isso você sempre foi... A filha que amava todos, que cuidava e escutava sem julgamentos, a que olhava para dentro de cada um, e sabia que ali existiam dores... Seu legado deixado foi lindo e um deles foi seu forte abraço", a mãe do jogador completou o desabafo.

Nos comentários, amigos e familiares deixaram mensagens de despedida. Neymar expressou sua tristeza com alguns emojis, enquanto Carol Dantas, mãe do primeiro filho do craque, também lamentou a partida da amiga da família: “Que tristeza. Esses dias falamos dela, das nossas memórias e agora lembranças dessa mulher maravilhosa”, disse

