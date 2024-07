Preta Gil exibe corpão ao posar com maiô cavado: "Me sinto revitalizada"

A cantora Preta Gil está curtido um período de férias no Maranhão e impressionou os fãs ao posar em um cenário paradisíaco

Na tarde desta segunda-feira, 22, Preta Gil chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar novos cliques de sua viagem ao Maranhão.

A cantora realizou um ensaio fotográfico em um cenário paradisíaco e esbanjou beleza e seu corpaço ao surgir usando um maiô cavado branco e também com um biquíni com um formato de coração. "Atins sempre me cura e dessa vez não foi diferente. Me sinto revitalizada e pronta para a chegada do #Preta50, com muito axé e amor!", escreveu a famosa, que fará 50 anos no próximo mês.

Os fãs encheram o post de elogios. "Maravilhosa. Amei o maiô e o biquíni", disse uma seguidora. "Mais linda do que nunca", escreveu outra. "Como que faz pra dar um milhão de curtidas pra essa mulher incrível?", quis saber uma fã.

Recentemente, Preta movimentou as redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza em um local diferentão. Nas fotos, a artista aparece usando a parte de cima do biquíni e uma calça, enquanto faz várias poses em um banheiro. Em um dos registros, Preta se refresca no chuveiro. "Se existe banheiro mais bonito, eu desconheço!!!!", disse ela na legenda da publicação, recebendo vários elogios.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil ☀️ (@pretagil)

Preta Gil abre o jogo sobre vida amorosa

Na última sexta-feira, 19, Preta Gil aproveitou o tempo livre para abrir uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram. A cantora respondeu algumas das principais dúvidas dos fãs.

Um internauta quis saber se a famosa pretende fazer algum procedimento para melhorar a aparência das cicatrizes deixadas pelas cirurgias do tratamento contra o câncer do intestino. "Não. Eu gosto muito das minhas cicatrizes. A única que me incomoda é essa aqui [da barriga] porque não é a cicatriz que me incomoda, é porque ela tem um buraco. E aí como eu vou ter que trocar a prótese [de silicone], que eu tenho há 25 anos e nunca troquei, meu cirurgião disse que pode fazer um enxerto para ficar retinha", disse ela.

Outro internauta perguntou sobre a vida amorosa de Preta e ela foi bastante direta na resposta. "Estou solteiríssima. E muito bem, feliz comigo mesma. Mas, sozinha nunca", disse ela, que se divorciou de Rodrigo Godoy em maio do ano passado.