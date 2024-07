Preta Gil impressiona ao esbanjar beleza em cenário diferentão

A cantora Preta Gil ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos esbanjando toda sua beleza

A cantora Preta Gil movimentou as redes sociais nesta sexta-feira, 19, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza em um local diferentão.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista, que está aproveitando um período de férias em São Luiz do Maranhão, aparece usando a parte de cima do biquíni e uma calça, enquanto faz várias poses em um banheiro.

Em um dos registros, Preta se refresca no chuveiro. "Se existe banheiro mais bonito, eu desconheço!!!!", disse ela na legenda da publicação.

O post rapidamente recebeu diversos elogios. "Que lindeza", escreveu a cantora Gabi Melim. "Perfeita", escreveu a influenciadora digital Thaynara OG. "Você está linda", afirmou um seguidor. "Deusa", falou outro. "Você sempre entregando muita beleza", comentou um fã.

Nesta última quinta-feira, 18, Preta chamou a atenção ao surgir esbanjando beleza durante um passeio em Atins. Ao dividir as imagens, ela falou sobre ter voltado a ventar no local, com isso, muitas pessoas voltaram a praticar kitesurf, enfeitando o céu. "O vento voltou e os Kites dominaram o céu e o mar do Atins", escreveu.

Confira:

Preta Gil manda forte mensagem à Iza após cantora expor traição

A cantora Preta Gil usou as redes sociais para prestar apoio publicamente à Iza. A dona do hit 'Talismã' revelou, através de um vídeo, que seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima chegou ao fim após uma traição do atleta.

"Minha amiga, meu amor, Iza, sua dor é minha. Eu sei um pouco pelo que está passando. Já te escrevi, mas faço questão de te apoiar publicamente para que nossa história ajude outras mulheres a entenderem que nós não somos o problema", iniciou.

"Nós somos vítimas de homens sem escrúpulos, caráter e respeito. Eu sinto muito, muito mesmo! Mas, a única coisa que eu tenho certeza nisso tudo é que sua filha vai ter muito orgulho da mãe dela, e você, com sua força e fé, vai superar essa dor e será uma mulher mais f*da do que já é! Te amo, conte comigo para tudo!", completou. Saiba mais!