Preta Gil abre o jogo sobre vida amorosa: 'Solteiríssima'

Nesta sexta-feira, 19, Preta Gil aproveitou o tempo livre para abrir uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram. A cantora respondeu algumas das principais dúvidas dos fãs.

Um internauta quis saber se a famosa pretende fazer algum procedimento para melhorar a aparência das cicatrizes deixadas pelas cirurgias do tratamento contra o câncer do intestino. "Não. Eu gosto muito das minhas cicatrizes. A única que me incomoda é essa aqui [da barriga] porque não é a cicatriz que me incomoda, é porque ela tem um buraco. E aí como eu vou ter que trocar a prótese [de silicone], que eu tenho há 25 anos e nunca troquei, meu cirurgião disse que pode fazer um enxerto para ficar retinha", disse ela.

Outro internauta perguntou sobre a vida amorosa de Preta e ela foi bastante direta na resposta. "Estou solterissíma. E muito bem, feliz comigo mesma. Mas, sozinha nunca", disse ela, que se divorciou de Rodrigo Godoy em maio do ano passado.

Beleza

A cantora Preta Gil movimentou as suas redes sociais nesta sexta-feira, 19, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza em um local para lá de diferentão.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista, que está aproveitando um período de férias curtindo as belezas de São Luiz do Maranhão, aparece usando a parte de cima do biquíni e uma calça, enquanto faz várias poses em um banheiro.

Em um dos registros, Preta se refresca no chuveiro. "Se existe banheiro mais bonito, eu desconheço", disse ela na legenda da publicação.

O post rapidamente recebeu diversos elogios dos internautas de plantão. "Que lindeza", escreveu a cantora Gabi Melim. "Perfeita", escreveu a influenciadora digital Thaynara OG. "Você está linda", afirmou um seguidor. "Deusa", falou outro. "Você sempre entregando muita beleza", comentou mais um fã na publicação feita pela artista.