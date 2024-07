Preta Gil chama atenção ao esbanjar beleza durante viagem: "Maravilhosa"

Nas redes sociais, a cantora Preta Gil abriu o álbum de fotos da sua viagem a São Luiz do Maranhão ao lado de alguns amigos

Preta Gil chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 18, ao compartilhar algumas fotos de sua viagem ao Maranhão.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a cantora aparece esbanjando beleza ao surgir fazendo pose no belo cenário de Atins. Para o passeio, a famosa aparece usando um biquíni verde. Em outro registro, Preta aparece acompanhada dos amigos.

Ao dividir as imagens, ela falou sobre ter voltado a ventar no local, com isso, muitas pessoas voltaram a praticar kitesurf, enfeitando o céu. "O vento voltou e os Kites dominaram o céu e o mar do Atins", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente, a postagem de Preta recebeu vários elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Você é linda, mais que demais", escreveu outra, citando o trecho da música de Caetano Veloso. "Sensacional e melhor ainda te ver vivendo a vibes dessa vida", falou uma fã. "Que lugar lindo", afirmou mais uma.

Confira:

Em meio aos rumores de que estaria vivendo um affair com o cantor baiano O Kanalha, a apresentadora Preta Gil falou sobre sua vida amorosa durante sua despedida da apresentação do programa TVZ, do Multishow.

Ela bateu um papo rápido com a convidada da edição, Pabblo Vittar, e fez uma revelação. "Você tá solteira?", questionou Preta para Pabllo. "Tô, mãe, tô", disse a cantora. "Então, eu também tô", falou a apresentadora.

Recentemente, Preta realizou uma reunião de amigos em sua casa e, entre os presentes, estava o cantor O Kannalha, que tem sido apontado como seu affair desde janeiro deste ano. Ele tem sido visto com alguma frequência em eventos da filha de Gilberto Gil. Saiba mais!