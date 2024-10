Paula Fernandes surpreende ao fazer fotos arrasadoras com body vermelho

Inspirando-se no desfile da Victoria's Secret, Paula Fernandes surpreende ao posar com body vermelho e jaqueta; veja os cliques

A cantora Paula Fernandes surpreendeu nesta terça-feira, 15, ao se inspirar no famoso desfile da Victoria's Secret para compartilhar fotos em sua rede social. Usando um look ousado, a sertaneja roubou a cena e chamou a atenção de seus seguidores com tanta beleza.

Entrando no clima do evento, a artista apostou em um body vermelho e deixou a produção a sua cara ao colocar uma jaqueta com franjas, botas e cinto. Fazendo poses, Paula Fernandes deu um show de muito charme com um toque de ousadia.

"Eu só tinha uma jaqueta e um sonho de ser uma Angel", brincou a famosa ao marcar algumas modelos brasileiras que já desfilaram na passarela tão almejada da marca estrangeira. Nos comentários, a cantora recebeu elogios. "Uau, que linda", exclamou Graciele Lacerda. "Cada dia mais linda", disseram outros.

Ainda nos últimos meses, Paula Fernandes parou tudo ao fazer um clique de biquíni em seu aniversário de 40 anos. Além de causar com seu físico escultural, a musa sempre dá o que falar com seus looks. Recentemente, ela gerou comentários ao surgir com um macacão de onça.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🪄 (@paulafernandes)

