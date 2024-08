A atriz Paolla Oliveira entrou no clima dos Jogos Olímpicos de Paris ao postar algumas fotos renovando o bronzeado na piscina

Paolla Oliveira agitou as redes sociais na tarde deste domingo, 4, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural.

A atriz aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado na piscina e chamou a atenção ao ostentar seu corpaço com um maiô cavado e com recortes na parte da frente. "Mais um bronze para o Brasil!", brincou a famosa, fazendo referência aos Jogos Olímpicos de Paris.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios. "Simplesmente a mulher mais bonita do Brasil", disse uma seguidora. "Eu trocaria a legenda, para: mais um OURO para o Brasil. Espetáculo", afirmou outro. "Você é nosso ouro, meu amor!", falou uma fã.

Na última semana, Paolla e o namorado, o cantor Diogo Nogueira, surpreenderam os fãs ao se vestirem de noivos para uma festa junina. "Aos 45 do segundo tempo, mas veio ai", escreveu a atriz ao mostrar as fotos do evento.

Confira:

Paolla Oliveira declara apoio à atleta brasileira acusada de abandonar a filha

Paolla Oliveira está acompanhando as Olimpíadas de Paris e fez uma publicação, nesta última quinta-feira, 1º, comentando o desempenho das atletas brasileiras nos Jogos. Além de parabenizar as nossas atletas pelo desempenho, a atriz também declarou apoio à velocista Flávia Maria de Lima, que foi acusada de abandonar a filha por viajar para competir.

"Essa primeira lâmina é só para gente não esquecer dos desafios que encontramos em todo lugar. Quantas batalhas temos que travar para sermos suficientes? Para termos igualdade? Para conseguirmos trabalhar, competir, existir, ser? Vamos proteger as mulheres no esporte e apoiar nossas meninas dentro e fora das quadras. É o esporte e a vida exigindo muito mais de nós o tempo todo. Bora, mulheres", disse a artista. A atriz também parabenizou todas as brasileiras em Paris pelo desempenho. Confira a publicação completa!