Paolla Oliveira declara apoio à atleta brasileira acusada de abandonar a filha

A pentacampeã Flávia Maria de Lima enfrenta uma batalha pela guarda da filha contra o ex-marido; atleta contou que teme perder a guarda da filha

Paolla Oliveira está acompanhando as Olimpíadas de Paris e fez uma publicação, nesta quinta-feira, 01, comentando o desempenho das atletas brasileiras nos Jogos. Além de parabenizar as nossas atletas pelo desempenho, a atriz também declarou apoio à velocista Flávia Maria de Lima, que foi acusada de abandonar a filha por viajar para competir.

Na postagem em suas redes sociais, Paolla questionou que atletas homens não são acusados de abandono parental quando viajam para competir e não podem ficar em casa com os filhos, algo que acontece com as atletas mulheres.

"Essa primeira lâmina é só para gente não esquecer dos desafios que encontramos em todo lugar. Quantas batalhas temos que travar para sermos suficientes? Para termos igualdade? Para conseguirmos trabalhar, competir, existir, ser? Vamos proteger as mulheres no esporte e apoiar nossas meninas dentro e fora das quadras. É o esporte e a vida exigindo muito mais de nós o tempo todo. Bora, mulheres", disse a artista.

A atriz também parabenizou todas as brasileiras em Paris pelo desempenho. "Aquele nosso giro de notícias importantes demais pra não terem muita visibilidade, dessa vez com mulheres brilhando e nos representando lindamente nas Olimpíadas, que orgulho de ser brasileira! E não é só pelo tamanho da delegação feminina este ano, mas que lindo de ver, pela primeira vez, com paridade de gênero. Torci, me emocionei, vibrei! Parabéns às nossas atletas que conquistaram tanto com um sorriso no rosto", finalizou.

Atleta revela grande medo de perder a guarda da filha durante as Olimpíadas

Em suas redes sociais, Flávia tem compartilhado o medo de perder a guarda da herdeira. De acordo com a velocista, toda vez que ela deixa o Brasil para participar de alguma competição, seu ex-marido aproveita a situação para protocolar um processo onde tenta retirar a guarda da menina.

Através de seus stories no Instagram, a atleta, que representará o Brasil na primeira rodada dos 800m rasos na próxima sexta-feira, 2, disse ser "aterrorizante saber que você é julgada por ter uma profissão muito bem-sucedida".

"Essa profissão é privilegiada em alguns momentos, principalmente nesta fase que estou, em Jogos Olímpicos. Vocês, mulheres que estão passando pelo mesmo processo e sendo oprimidas pelo sistema machista, ergam suas cabeças e lutem", declarou Flávia Maria Lima.