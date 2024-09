Paolla Oliveira arrasa ao exibir curvas em vestido transparente em Paris

Em Paris, Paolla Oliveira arrasa ao surgir com look preto transparente desfilando nas ruas; atriz ostentou curvas esculturais em vestido poderoso

A atriz Paolla Oliveira impressionou com novas fotos em sua rede social. Nesta segunda-feira, 23, a famosa compartilhou cliques tirados em Paris, na França, e chamou a atenção ao surgir deslumbrante na cidade conhecida pelo seu luxo.

Usando um vestido preto nada básico, a artista se destacou ao exibir suas curvas esculturais na peça com transparência e toque ousado na medida. Com os ombros e pernas em evidência, Paolla Oliveira deu um show de beleza e estilo com a peça diferenciada.

Nos comentários da publicação, a namorada do cantor Diogo Nogueira recebeu vários elogios. "Muito linda e lindíssima", ressaltaram a beleza da famosa. "Muito deusa! Esplêndida", definiram outros ao vê-la com a produção arrasadora.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira ficou presa no aeroporto de Paris ao perder seu passaporte. Na ocasião, ela ficou bastante nervosa com o imprevisto e com a possibilidade de ser deportada por falta do documento.

"Cinco horas depois, minha gente, depois do desespero, de muita promessa para São Longuinho e para todos os deuses que eu sabia — e que eu ainda vou ter que pagar... Imagina! Ameaça de ser deportada para o Brasil, de fazer só um bate-e-volta até aqui... Enfim, cheguei em Paris", disse ela.

Paolla Oliveira exibe físico real em vídeo treinando e choca

A atriz Paolla Oliveira parou tudo na rede social ao compartilhar um vídeo treinando no quintal de sua mansão. Sendo orientada por um personal trainer, a famosa chamou a atenção ao exibir seu físico atual em ação.

Fazendo exercícios funcionais com corda e até golpes de luta, a artista brincou sobre treinar ao som da sofrência de Marília Mendonça e outras músicas românticas. Apesar de falar sobre o som, a imagem roubou a cena. Afinal, a musa apareceu esbanjando suas curvas reais.

Usando um conjuntinho fitness, composto por top e bermuda, Paolla Oliveira não passou despercebida.