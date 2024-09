Paolla Oliveira exibe físico real em vídeo treinando e choca: 'Marcante'

Ao surgir treinando no quintal de sua mansão, Paolla Oliveira exibe curvas deslumbrantes e impressiona com beleza natural; veja

A atriz Paolla Oliveira parou tudo na rede social nesta quarta-feira, 04, ao compartilhar um vídeo treinando no quintal de sua mansão. Sendo orientada por um personal trainer, a famosa chamou a atenção ao exibir seu físico atual em ação.

Fazendo exercícios funcionais com corda e até golpes de luta, a artista brincou sobre treinar ao som da sofrência de Marília Mendonça e outras músicas românticas. Apesar de falar sobre o som, a imagem roubou a cena. Afinal, a musa apareceu esbanjando suas curvas reais.

Usando um conjuntinho fitness, composto por top e bermuda, Paolla Oliveira não passou despercebida. "Você acha que tem música certa pra treinar? SUPERA", brincou ela na legenda. Nos comentários, ela recebeu elogios. "Uma mulher marcante de muita personalidade que além de ser belíssima também é super focada nos seus objetivos com muita garra e determinação", admiraram. "É muito musa", falaram outros.

Meses atrás, Paolla Oliveira chamou a atenção com outro vídeo treinando pesado e revelando suas curvas torneadas. É bom lembrar que, a famosa revelou que já teve dublê de pernas ao fazer um comercial. "Eles achavam que [minha] coxa era muito grossa para fazer um take. Não sei o que ia passar e eles não queriam", relembrou durante sua participação no podcast Podpah.

PRIMEIRA VEZ DE PAOLLA OLIVEIRA COM DIOGO NOGUEIRA

A atriz Paolla Oliveira resolveu revelar um detalhe de sua intimidade nas redes sociais. Ao responder dúvidas dos fãs no quadro 'Paolla Comenta' no Instagram, ela surpreendeu ao contar sobre a sua primeira noite de amor com o namorado, Diogo Nogueira, no início da relação.

A estrela revelou que o clima de paixão tomou conta do encontro e os dois foram direto para o momento mais íntimo antes do jantar romântico. “Aconteceu o jantar. Massa com camarão. Só que a ordem foi invertida. Jantamos depois. Sem mais detalhes”, disse ela entre risos.