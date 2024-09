Paolla Oliveira fica presa no aeroporto ao perder documento importante

Paolla Oliveira relata perrengue chique ao ficar presa no aeroporto de Paris, na França, após perder o passaporte na viagem

A atriz Paolla Oliveira viveu momentos de tensão no último domingo, 22, ao ficar presa em um aeroporto de Paris, na França. Nas redes sociais, ela apareceu aflita ao ficar em uma área reservada no local por ter perdido o seu passaporte.

Durante a viagem de avião, a estrela perdeu o documento importante e ficou sem saber qual seria o seu destino por algumas horas. A artista teve que ficar esperando uma solução para o seu problema.

“Perdi o passaporte. Estou presa no aeroporto de Paris, suando de nervoso. Tem uma polícia que não me deixa passar pra lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim. Será que a gente não podia usar um artifício daquele de TikTok que fazem assim: 'Pá!'? E aí aparece lá do outro lado", relatou.

Apesar do perrengue, Paolla voltou à internet algumas horas depois para contar que tudo foi resolvido e ela conseguiu desembarcar em Paris para cumprir sua agenda de compromissos na Europa. "Cinco horas depois, minha gente, depois do desespero, de muita promessa para São Longuinho e para todos os deuses que eu sabia — e que eu ainda vou ter que pagar... Imagina! Ameaça de ser deportada para o Brasil, de fazer só um bate-e-volta até aqui... Enfim, cheguei em Paris", disse ela.

Conheça a mansão luxuosa de Paolla Oliveira

A atriz Paolla Oliveira é discreta com sua vida pessoal, mas abriu uma exceção para revelar como é a sua casa no Rio de Janeiro. Ela vive em uma mansão de 1,7 mil metros quadrados na Barra da Tijuca com o namorado, o cantor Diogo Nogueira. Em entrevista na Casa Vogue, ela revelou os detalhes dos ambientes e fez um tour em vídeo pelo espaço. Veja mais aqui.

A casa enorme tem ambientes integrados, espaço para gravações e ensaios fotográficos, área gourmet com fogão industrial e ilha de granito preto escovado, piscina com praça de fogo ao lado. O banheiro da suíte é espaçoso, com duas pias e uma banheira sofisticada. Ela ainda tem um altar ecumênico na varanda do seu quarto. Toda a decoração foi feita em tons claros e naturais, incluindo muito cinza e bege.

Paolla contou que se mudou para a nova casa após um incêndio atingir sua antiga propriedade há alguns anos. “Pensei: ‘Vou fazer tudo de novo, ter uma casa mais bonita e ser mais feliz dentro dela’. E assim foi”, afirmou.