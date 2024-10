Novo visual! Paloma Bernardi faz transformação e surge loiríssima

A atriz Paloma Bernardi mudou o visual e ficou loiríssima para viver nova personagem na quarta temporada de Arcanjo Renegado

A atriz Paloma Bernardimudou o visual e ficou loiríssima pela primeira vez na vida. Essa transformação é parte da preparação para interpretar sua nova personagem na quarta temporada da série Arcanjo Renegado, do Globoplay, que será lançada no próximo ano.

"Olhei no espelho e pensei: 'essa sou eu!? Será que, se eu dormir comigo mesma, vou me reconhecer?", disse a atriz em conversa com a Vogue. "Sempre gostei de me transformar para cada personagem; já pintei o cabelo de preto, vermelho, marrom e até fiz mechas. Mas, dessa vez, estou loira de verdade pela primeira vez. Ainda estou me adaptando, descobrindo a energia da mulher loira", conta. "De um modo geral já estou gostando e confesso que é uma energia diferenciada", completou.

E ela contou que mudar o visutal não é um problema. "Estou aberta a qualquer mudança que tenha relevância, potência e que seja essencial para a história da personagem. Acredito que cada transformação deve ser guiada pela narrativa e eu me entrego por completo a cada papel", declarou.

Veja como ficou:

Paloma Bernardi muda o visual (Foto: Adri Lima / Divulgação Vogue)

Retorno à Globo

E o trabalho na série do Globoplay marca a volta dela à emissora após nove anos. "Significa motivo de grande alegria! Voltar à Globo com um projeto como Arcanjo Renegado é muito especial. Revisitar essa casa onde deixei tantos passos marcantes me faz muito feliz", analisou. E continuou: "Acredito que a vida é feita de ciclos, e hoje, graças às plataformas de streaming e aos diversos canais de comunicação, o artista pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. O mais interessante é ver o aumento das oportunidades e possibilidades de atuação para todos nós".

