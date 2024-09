Paloma Bernardi reflete sobre sua relação com a igreja católica e novelas bíblicas: ‘Minhas crenças’

Em entrevista à CARAS Brasil, Paloma Bernardi fala sobre religião e reflete sobre trabalhos profissionais

Paloma Bernardi (39) é católica praticante e já externou sua fé em algumas ocasiões na TV. Para a arte de atuar, no entanto, a artista teve que separar a região para conseguir entregar um trabalho de excelência nas novelas bíblicas da Record.

A atriz foi escalada e atuou em papéis de destaque em A Terra Prometida (2016-2017), Apocalipse (2017-2018) e Reis (2022-2023), ambos folhetins com temáticas bíblicas e evangélicas. Em entrevista à CARAS Brasil, ela conta que não julga um personagem ou obra por ser de sobre/de religião diferente da sua.

"Sou católica praticante. A minha arte e a minha religião são duas coisas distintas de certa forma, no

sentido de que nunca fui repreendida por fazer uma personagem em obras que envolvessem

outras religiões e também nunca coloquei essa amarra em mim mesma", conta.

"No meu dia a dia, na minha essência como Paloma Bernardi, tenho a minha fé, as minhas crenças e as pessoas que se identificam com isso conseguem separar as coisas como eu. Porém, a partir do momento que aceitei fazer uma personagem, tenha ela suas contradições ou não, eu me entrego para aquele papel", explica.

Paloma guarda boas recordações das novelas em que atuou na Record e afirma ter vivido experiência especial antes, durante e após a exibição original das produções. Ela reforça seu ofício de atriz e afirma se dedicar a todos as personagens que aceitar interpretar.

"Foi ótimo atuar na Record. Eu adoro novelas de época no geral, é sempre uma experiência única. Além das novelas bíblicas, já fiz um filme espírita que me trouxe muitos aprendizados. Eu não olho muito para esse lado quando aceito fazer um projeto, vejo mesmo a história que quero contar, as dores e delícias da personagem e como posso entregar o meu melhor. Ser atriz é isso, é vivenciar diferentes realidades o tempo todo, é aprender com seus personagens, expandir seus horizontes e se desafiar constantemente", conclui.