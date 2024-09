Na reta final da gravidez, Viih Tube revela se planeja plásticas após o parto

Com 31 semanas de gestação, Viih Tube revelou qual tipo de parto pretende ter e contou se planeja realizar plásticas no corpo

A influenciadora digital Viih Tube separou um tempo de seu dia para bater um papo descontraído com os seguidores. Por meio de seus stories no Instagram, ela abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas sobre sua segunda gestação para responder.

Viih está na reta final da gravidez de Ravi, seu segundo filho com Eliezer. Os dois já são pais da pequena Lua, de 1 ano e meio de vida. Questionada sobre qual tipo de parto terá, a famosa explicou que pelo tempo entre o nascimento da primogênita e a chegada do caçula, ela poderá tentar o método normal.

"Como meu intervalo [de parto] é curto, de um ano e sete meses, eu posso tentar o parto normal. Então, vou tentar. Mas tem muitas coisas que não posso fazer por conta da cesárea anterior. Por exemplo, não posso induzir o parto, eu não posso forçar muito meu útero, ficar em trabalho de parto por muitas horas", esclareceu ela, que está com 31 semanas.

Em seguida, Viih Tube abriu o jogo sobre possíveis planos de realizar cirurgias plásticas no corpo após o nascimento do pequeno Ravi. Sincera, a influenciadora contou que não pensa no assunto por enquanto, mas ressaltou que caso mude de ideia, os seguidores ficarão cientes de sua decisão.

"Não vou falar que nunca mais vou fazer, pode ser que queira fazer, e daí, é problema meu. Faço e pronto e vou contar pra vocês. Mas, neste momento, não é o caminho que queria, a lipo não traz hábitos saudáveis, ela resolve o problema de uma forma mais rápida", explicou ela.

"Mas quero ter hábitos saudáveis, quero cuidar mais de mim, até pelos meus filhos. Mas estou grávida, né... Pensar numa lipo grávida é muito triste", completou Viih Tube, por fim.

Viih Tube desabafa sobre dores na segunda gestação

Recentemente, Viih Tube usou as suas redes sociais para fazer um desabafo. A digital influencer comentou sobre dores e o cansaço em sua segunda gravidez.

"Eu estou com muitas dores. Na gravidez da Lua, eu comecei a cansar com 36 semanas, entrando no nono mês, sabe? Aí eu comecei a cansar e falei 'nossa, estou cansada de ser grávida'. Começou a doer um pouco mais, ciático, lombar, enfim... Mas agora eu estou com 30 semanas e eu estou exatamente igual na reta final da Lua, para parir", começou ela em seu Instagram Stories.

Em seguida, ela contou que decidiu tirar umas férias para descansar e afirmou que, desta vez, escolheu ter ajuda desde o nascimento do bebê; confira mais detalhes!