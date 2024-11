"Mudou de DNA": foto antiga de Karoline Lima viraliza e choca fãs

A influenciadora digital Karoline Lima precisou se pronunciar nos stories do Instagram para confirmar sua identidade na imagem datada de 2019

A influenciadora digital Karoline Lima foi alvo de grandes especulações ao ver sua foto antiga viralizar como um dos assuntos mais comentados da internet. Na ocasião, os seguidores resgataram uma imagem da loira em 2019 e, posteriormente, compararam com o visual da moça atualmente. “Ainda não consigo acreditar que essa era a Karoline Lima. Mudou de DNA”, exclamou um internauta.

Outro, ainda sugeriu: “É impossível, você está mentindo e nada me faz mudar de ideia”, disse.

Confira a imagem:

Após as especulações, Karoline precisou se pronunciar nos Stories para confirmar sua identidade na foto compartilhada pelos internautas. Inclusive, a loira afirmou que não acha que mudou tanto quanto os seguidores apontam. A influenciadora também ressaltou que o único procedimento feito por ela nesse tempo foi um preenchimento labial que, segundo ela, fez essa diferença parecer grandes.

"Agora que eu escureci a raiz, não acho que mudei muito, não! Foi mais a boca! A boca com certeza fez uma grande diferença, mas de resto, não mudei nada, só envelheci mesmo. Essa foto é de 2019, 5 anos atrás. Eu também fazia bronzeamento artificial, eu tinha mais cor, eu era laranja", pontuou.

Lima, aliás, abriu uma enquete para saber se os seguidores concordavam que ela tinha mudado muito nesses cinco anos que se passaram.

Quem é Karoline Lima?

Karoline Lima é modelo e influenciadora digital, inicialmente conhecida por ter um canal no YouTube e por participar da Casa da Barra de Carlinhos Maia. A cearense viu sua popularidade ascender ao namorar o jogador de futebol Eder Militão, atualmente no Real Madrid, e "narrar" as partidas nas redes sociais.

A modelo estava no final da gestação quando terminou o namoro, afirmando ter sido traída. Cecilia Militão nasceu em julho de 2022 em Madrid e, pouco depois, mãe e filha se mudaram de volta para o Brasil.

Atualmente, Karoline é noiva do jogador do Flamengo Leo Pereira, 28, que é ex-marido de Tainá Castro, 29. Esta, por sua vez, agora é atualmente casada com Éder Militão, 26, ex-marido da influenciadora.