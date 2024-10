Karoline Lima revela sua estreia como atriz: 'Muito feliz'

Karoline Lima anunciou em suas redes sociais que em breve fará sua estreia como atriz e já deu alguns spoilers sobre sua personagem

Em suas redes sociais, Karoline Lima sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus milhares de seguidores. Nesta quarta-feira, 23, a digital influencer contou uma super novidade aos seus fãs.

A famosa revelou que em breve fará sua estreia como atriz interpretando a vilã do filme Julieta e Romeu, do Prime Video, que ainda não tem data de estreia.

"Gente, eu vou fazer um filme! Eu vou atuar em um filme pela primeira vez na minha vida. Eu estou muito animada e feliz. A gente já começou os ensaios, ainda não começamos as gravações. Fiquei feliz demais quando recebi o convite. A ideia do filme vai ser muito legal, vocês vão amar. Eu amo me desafiar, isso para mim está sendo sensacional. Gosto de me reinventar", disse ela.

Karol ainda afirmou que já fez um curso de teatro, mas nunca teve a oportunidade de atuar. "Não é agora que vai lançar não. Calma que eu vou atualizando vocês, mas por enquanto eu quero compartilhar o meu processo de aprendizado e ensaios. Quero que vocês vivam isso comigo, até porque estamos juntos nessas, e está sendo tão novo para mim quanto para vocês. Há alguns milhões de anos atrás eu fiz um curso, oficina de atores. Sempre me interessei por essa área, essa coisa mais artística, sabe? Música, atuação, novela, clipe. Sempre gostei. Meu negócio é ficar na frente das câmaras. Sou uma pessoa aparecida, amostrada. Bota uma câmera na minha frente, a mulher vira outra pessoa. É uma coisa assim que eu sempre quis fazer, mas eu nunca tinha tido a oportunidade e falei ‘Bora! Aprendo, me viro, vocês me ajudam, vocês me ensinam que estamos aí'", finalizou.

Adaptação escolar

Recentemente, Karoline Lima se mudou para o Rio de Janeiro com a filha Cecília, de dois anos, para ficar mais perto do namorado Léo Pereira. A pequena é fruto do relacionamento da influencer com Éder Militão.

A famosa, que nasceu em Fortaleza, comentou sobre sua adaptação na Cidade Maravilhosa. "Está tranquilo. A gente está amando. Sou de Fortaleza, então estou mais em casa no Rio do que em São Paulo, por exemplo. Está sendo uma delícia", disse.

Além disso, Karol colocou a filha na mesma escola onde estudam Helena, de quatro anos, e Matteo, de três anos, filhos de Léo Pereira com Tainá Castro. "Foi um desafio para mim (colocá-la na escola), mas, para ela, foi tranquilo. As crianças se cuidam entre si. Foi a melhor decisão", afirmou a mamãe coruja.

