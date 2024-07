Milla Vieira é alvo de ataques após ser eleita Miss São Paulo: ‘Atrocidades’

Modelo Milla Vieira enfrenta ataques nas redes sociais após vencer o concurso de beleza e ser coroada Miss Universe São Paulo

Na semana passada, Milla Vieira foi coroada Miss Universe São Paulo. No entanto, o que deveria ser uma celebração virou um pesadelo, já que a modelo e a apresentadora tem enfrentando ataques constantes nas redes sociais. Em resposta, os organizadores do concurso se pronunciaram, descrevendo as mensagens como "atrocidades".

Desde que venceu o concurso de beleza, Milla Vieira tem enfrentado uma onda de críticas e mensagens racistas. Além de questionarem sua beleza, alguns seguidores alegaram que ela conquistou o primeiro lugar devido a cotas. Não demorou para que as mensagens ofensivas chegassem aos organizadores do concurso, que emitiram uma nota de repúdio.

“Estamos chocados com tamanhas atrocidades nas redes sociais e sentimos demais por tudo o que nossa Miss vem passando desde que foi eleita. Desde mensagens colocando em cheque sua inquestionável beleza, até memes com a intenção de prejudicar sua imagem”, disseram em um comunicado nas redes sociais.

Além de exigirem respeito, os organizadores negaram o uso de cotas e exaltaram Milla: “Reiteramos a nota acima e salientamos que a decisão dos jurados (mais de 20 jurados) foi respeitada e a Milla eleita por mérito e excelência de suas competências e por sua beleza”, eles relembraram os padrões estabelecidos pela competição para a coroação da Miss.

Por fim, a equipe informou que a modelo deve tomar medidas jurídicas contra os ataques racistas: “Milla tomará medidas legais com nosso apoio esperamos que todos que deferiram mensagens depreciativas conotando racismo paguem por isso”, disseram em nota, que foi compartilhada nos perfis do Miss Universe Brasil e do Miss Universe São Paulo.

Nos comentários, Milla recebeu o apoio de celebridades e seguidores: “Ninguém consegue ficar bem com isso, mesmo que seja a pessoa mais inteligente, mais linda, mais bem preparada pra função como é o caso a nossa miss. Força!”, disse Hugo Bonemer. "É doloroso ver isso se repetindo”, outra seguidora relembrou casos de racismo nos concursos.

Quem é Milla Vieira?

Milla Vieira foi coroada Miss São Paulo 2024 na última quinta-feira, 24, e agora se prepara para disputar o título de Miss Universe Brasil. Se vencer, ela representará o país no concurso mundial, competindo na categoria de mulher mais bonita do mundo, que também avalia qualidades como confiança, segurança e comunicação.

Antes de conquistar o título de São Paulo, Milla era Miss São Bernardo do Campo e trabalhava como modelo e apresentadora. Em suas redes sociais, ela compartilha fotos de seus trabalhos publicitários e de suas viagens: “Sempre lutando por espaços, sempre em busca de oportunidades”, ela celebrou ao vencer o concurso.