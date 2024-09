Mel Maia chama atenção com fotos em dia de praia: 'Muito linda'

Aproveitando alguns dias de descanso, a atriz Mel Maia colecionou elogios ao abrir álbum de fotos em praia de Fernando de Noronha

Após passar uma temporada em Paris, a atriz Mel Maia está curtindo um destino brasileiro paradisíaco. Através das redes sociais, a artista tem compartilhado registros de seus dias de descanso em Fernando de Noronha com as amigas.

Na tarde de quinta-feira, 5, Mel chamou atenção dos seguidores ao abrir um álbum de fotos especiais na praia. Esbanjando beleza, a eterna Ritinha de 'Avenida Brasil' (2012) apostou em um biquíni hot pant colorido para renovar o bronzeado na viagem.

"Noronha é lindo", declarou Mel Maia na legenda da publicação. Encantados com os registros, amigos e internautas encheram os comentários com elogios à famosa. "Aproveita, aí é demais", declarou Maisa Silva. "Mel, você é muito linda", disse uma seguidora. "Uau, que gata!", disparou outra.

Recentemente, a atriz dividiu com o público um breve desabafo a respeito de sua transição capilar. Ansiosa para assumir de vez os cachos naturais, Mel confessou que, em algumas ocasiões, sente vontade de desistir do processo ao precisar arrumar o cabelo com duas texturas.

"Atrás, praticamente, meu cabelo está totalmente cacheado. O que me irrita é essa parte toda lisa, olhem isso. Lembra quando eu disse que eu já tinha uns quatro dedos (de raiz)? Não, agora já temos um palmo. Juro, sempre penso em desistir, quase todos os dias. Porque, às vezes, eu só quero lavar o cabelo e sair, mas não dá para sair ainda", revelou a famosa, na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mel Maia relata situação desconfortável

Recentemente, Mel Maia fez um desabafo com seguidores sobre situações de assédio que passa com pessoas que a conhecem da TV, quando está em locais públicos. Na ocasião, a artista pediu para que os seguidores não fizessem filmagens escondidos dela em momentos de lazer e sugeriu que, ao invés disso, pedissem para tirar fotos com ela ou fossem conversar com ela.

Além disso, ela revelou que tomará uma atitude para evitar cliques indesejados. "Amigas, já falei para vocês que detesto que me gravem escondido porque eu sempre sei, e que vocês podem pedir para tirar fotos comigo, porque nunca, na minha vida, eu vou negar! Pode me pedir, mas não fiquem com o telefone apontado pra minha cara quando eu estou em um momento de lazer. Eu nunca vou negar uma foto", garantiu a atriz.

A artista ainda disse que para evitar que os cliques sejam feitos com tanta frequência de maneira oculta, ela exibiu fotos das pessoas em seu perfil secundário, onde costuma desabafar com as seguidoras sobre o que acontece na vida dela: "Vou sempre postar fotos das pessoas que estavam me filmando. Se você está me gravando, você irá aparecer aqui!", alertou, por fim.