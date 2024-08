Mel Maia relata situação desconfortável: 'Detesto que me gravem escondido'

A atriz Mel Maia passou por desconforto com o público durante um momento de lazer e resolveu alertar seguidores sobre como prefere ser abordada

Mel Maia fez um desabafo com seguidores sobre situações de assédio que passa com pessoas que a conhecem da TV, quando está em locais públicos. Nesta terça-feira (13), a artista pediu para que os seguidores não façam filmagens escondidos dela em momentos de lazer e sugeriu que, ao invés disso, pedissem para tirar fotos com ela ou fossem conversar com ela. Além disso, ela revelou que tomará uma atitude para evitar cliques indesejados.

"Amigas, já falei para vocês que detesto que me gravem escondido porque eu sempre sei e que você podem pedir para tiraram fotos comigo, porque nunca, na minha vida, eu vou negar! Pode me pedir, mas não fiquem com o telefone apontado pra minha cara quando eu estou em um momento de lazer. Eu nunca vou negar uma foto", garatiu a atriz.

A artista ainda disse que para evitar que os cliques sejam feitos com tanta frenquência de maneira oculta, ela exibirá fotos das pessoas em seu perfil secundário, onde ela constuma desabafar com as seguidoras sobre o que acontece na vida dela: "Vou sempre postar fotos das pessoas que estavam me filmando. Se você está me gravando, você irá aparecer aqui!", alertou.

Mel Maia dá exemplo de situação desconfortável

Recentemente, Mel desembarcou em Ibiza, na Espanha e passou por uma situação indesejada assim que desembarcou no país. A artista contou que estava na sala de espera do aeroporto, quando um rapaz sentou-se de frente para ela e passou a filmar de forma nada discreta o que ela estava fazendo:

"Estava cansada do voo, porque não tinha dormido direito, e estava só vendo uma série, toda acabada. Não tem como ficar confortável com uma situação dessas, por isso que eu digo a vocês, é muito mais fácil chegar e me pedir [uma foto ou vídeo]", explicou a artista.