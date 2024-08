Mel Maia desabafa sobre transição capilar: 'Penso em desistir'

Após tomar a decisão de assumir o cabelo naturalmente cacheado, Mel Maia desabafou com seguidores sobre a lentidão do processo

Mel Maia fez um desabafo nas redes sociais sobre a sua transição capilar, nesta sexta-feira (23). A atriz decidiu passar pelo processo para que pudesse assumir os cachos naturais, no entanto, confessou que , em algumas ocasiões, arrumar o cabelo com duas texturas a deixa bastante desanimada e com vontade de desistir.

A artista mostrou aos seguidores em seu perfil para seguidoras como o cabelo ficava molhado, sem alisamento. Apesar da raiz cacheada ter crescido bastante, Mel ainda terá um longo caminho para que se livre totalmente da parte alisada com química.

"Atrás, praticamente, meu cabelo está totalmente cacheado. O que me irrita é essa parte toda lisa, olhem isso. Lembra quando eu disse que eu ja tinha uns quatro dedos (de raiz)? Não, agora já temos um palmo. Juro, sempre penso em desistir, quase todos os dias. Porque, às vezes, eu só quero lavar o cabelo e sair, mas não dá para sair ainda", revelou Mel.

Mel também contou aos seguidores que sofreu uma significativa queda de cabelo por prender o cabelo com muita força. A condição é conhecida como alopecia por tração e acontece pelo ato repetitivo de exercer pressão ao coro cabeludo.

"Eu estou 'calva', gente, olhem isso! Bem que me avisaram que isso poderia acontecer, uma 'calvíce por tração', eu acho. É uma loucura", disse ela.

Namorado de Mel Maia fala de planos de casamento

Neste ano, Mel Maia assumiu o relacionamento com o surfista português João Maria Pereira. Na caixinha de perguntas do Instagram, o atleta não escondeu que está apaixonado pela atriz e fez uma revelução sobre o próximo passo da relação e falou da distância entre eles por causa de onde vivem:

"Ela acabou de vir para Portugal. Vamos estar juntos outra vez, eu vou para o Brasil. Simplesmente não podemos estar juntos o ano todo porque temos vidas diferentes e coisas diferentes para fazer. Eu não posso estar no Brasil o ano todo e ela também não pode estar em Portugal o ano todo".