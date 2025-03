Médico explica procedimento estético de Xuxa Meneghel: 'Queda de choque'

Xuxa Meneghel passou por procedimento estético cirúrgico no couro cabeludo para superar a alopecia androgenética. Médico explica como é o tratamento

A apresentadora Xuxa Meneghel surpreendeu ao contar que realizou o transplante capilar, que é um procedimento estético cirúrgico para tratar a queda capilar. Ela foi diagnosticada com alopecia androgenética, que é uma condição que causa a cabelo dos cabelos ao longo dos anos. Por causa disso, a artista ficou com os cabelos com menos volume em algumas áreas do couro cabeludo e decidiu fazer o tratamento com o transplante capilar para aumentar a densidade dos fios na cabeça. A partir dessa informação, o Dr. Jorge Librelotto, médico especialista em transplante capilar e diretor técnico do Grupo Capilar Brasil, contou detalhes de como é feito o procedimento.

O transplante capilar vem ganhando destaque por causa do avanço das tecnologias, que já permitem a extração individual das unidades foliculares e a recuperação rápida. No procedimento cirúrgico, os folículos são retirados de uma área doadora da própria pessoa e reimplantados nas regiões que já foram afetadas pela calvície. Inclusive, o transplante permite que o médico coloque até 100 folículos por centímetro quadrado, o que dá um efeito natural e volumoso.

No entanto, o resultado não é imediato. Entre 15 e 60 dias após o transplante, os fios reimplantados caem. Este momento é conhecido como “queda de choque”, que é quando os folículos perdem os fios para que novos possam nascer. Porém, o resultado final só será visto depois de 12 meses do transplante capilar .

Mulheres procuram cada vez mais o transplante capilar

Assim como Xuxa Meneghel, outras mulheres estão em busca do transplante capilar após o diagnóstico de alopecia androgenética. “A calvície feminina tem características diferentes da masculina. As mulheres costumam apresentar um afinamento progressivo dos fios, principalmente no topo da cabeça, sem a formação de entradas muito acentuadas. O transplante de alta densidade é ideal para devolver volume e naturalidade”, contou o médico, que completou: "O transplante é uma solução eficaz para repovoar as áreas afetadas, mas é fundamental manter o tratamento clínico para estabilizar a queda e preservar os fios naturais”.

O pós-operatório

Os cuidados no pós-operatório são fundamentais para o sucesso do transplante capilar . O paciente fica com a região do procedimento mais sensível nos 3 primeiros dias porque os folículos ainda estão se fixando. Além disso, a pessoa precisa seguir as orientações médicas para a limpeza da área transplantada para evitar complicações.

A partir do quarto dia, o paciente já pode usar boné ou chapéu para proteger a cabeça do sol. Depois de 7 dias, a pessoa já pode voltar a fazer exercícios leves e estará completamente liberado para se exercitar após 15 dias do transplante.

