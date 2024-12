Médica revela 3 passos para manter a saúde da pele no Verão

Dermatologista conta quais são os 3 passos fundamentais para ficar com a pele limpa e hidratada no Verão

Cuidar da pele é algo ainda mais importante durante o verão. A pele fica mais exposta ao sol e à poluição, e exige que as pessoas tenham mais cuidados para se proteger nos dias mais quentes do ano. Por isso, a dermatologista e consultora de TheraSkin, Dra. Paula Colpas, revelou os 3 passos fundamentais para manter a pele saudável na época de altas temperaturas.

A médica contou que existem três passos básicos para manter a pele bonita e saudável. Confira:

1 - Limpeza

O primeiro passo é a limpeza. “Nessa época, a pele tende a absorver mais impurezas, e manter a rotina de higiene com um sabonete apropriado é essencial para remover o excesso de oleosidade, suor e poluição, desobstruindo os poros e evitando o surgimento de acne e espinhas”, disse Dra. Colpas.

A linha Cleany de géis de limpeza promove a limpeza da pele do rosto para evitar a obstrução dos poros e controla a oleosidade. Para a limpeza da pele do corpo, uma dica é o Klaviê Clinical Sabonete, que possui agentes limpadores suaves, que previnem a irritação.

Klaviê Clinical Sabonete - Foto: Divulgação

2 - Hidratação

O segundo passo é a hidratação no dia a dia. “No calor, o corpo perde muita água por conta do excesso de suor, sendo importante aumentar a ingestão de água, e claro, hidratar sempre a pele com cremes e loções, para fortalecer a barreira cutânea, evitando ressecamentos e irritações”, afirmou a médica.

A hidratação pode ser realizada com o Klaviê Clinical Creme Hidratante, que proporciona uma hidratação profunda do corpo, rosto e áreas localizadas, como mãos, pés e cotovelos.

Klaviê Clinical Creme Hidratante - Foto: Divulgação

3 - Proteção solar

O terceiro passo é a aplicação do protetor solar. “O filtro solar deve ser usado diariamente, mesmo em dias nublados e quando não houver exposição direta ao sol, pois, além de poder causar queimaduras e manchas, ele é um dos principais responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele”, declarou.

Dica extra!

O cuidado pós-sol também é um aliado para manter a pele bonita no verão. Frequentemente, a pele pode ficar sensibilizada após a exposição ao sol e utilizar um produto reparador pode evitar a vermelhidão e assaduras.

A linha Amilia de multirreparadores é uma aliada no cuidado pós-sol. O Talco Líquido gera sensação de alívio nos desconfortos, irritações e coceiras. Enquanto isso, o Amilia Repair é uma loção prebiótica multirreparador que acalma, hidrata e recupera a pele.

Amilia Talco Líquido - Foto: Divulgação