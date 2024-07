Medalhistas, maquiagem das ginastas brasileiras em Paris chama atenção na web

As ginastas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Julia Soares, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira conquistaram medalha inédita em Paris para equipe brasileira

O time de ginástica artística é bronze nas Olimpíadas de Paris. Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Julia Soares, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira fizeram história e conquistaram a medalha inédita na competição por equipes e os fãs foram ao delírio na arena de Orly e na internet.

Além dos movimentos impecáveis, as nossas meninas também chamaram a atenção dos internautas e elogiaram o visual impecável das atletas. Elas usaram bodies azuis com pedras douradas, desenhados por Jade, que além de líder, é responsável pela maioria dos looks de competição do time.

Elas também capricharam nas maquiagens, com delineadores gráficos e peles impecáveis. Rebeca, atual campeã mundial de salto, usou um delineado duplo que avançava a sobrancelha e cobria toda a pálpebra móvel + strass abaixo da sobrancelha. Baby hairs desenhados e impecáveis emolduravam o rosto da medalhista - que agora compete das individuais.

Flavinha também arrasou no delineador de côncavo e nem o curativo na sobrancelha tirou o foco do delineado marrom, com outline de glitter dourado. No cabelo, tranças fininhas e bem puxadas completaram o coque, que também foram a escolha de Julia.

Em sua primeira olimpíada ela usou uma pele bem leve, com gatinho só no canto externo do olho e strass coloridos abaixo da sobrancelha. Lorrane, que mandou bem nas barras assimétricas, também escolheu o combo tranças com delineador bem fininho e strass, dando destaque ao baby hair impecável. Por fim, a líder Jade investiu numa boa preparação de pele e olho leve.

No X - antigo twitter - os internautas não pouparam elogios para as nossas estrelas, que brilharam nesta terça-feira, 30, “Vou ter que falar: de todas as ginastas, as brasileiras são as que estão com cabelo e maquiagem mais bonitos", escreveu uma, "Temos que falar sobre a maquiagem das ginastas brasileiras sempre muito bem feitas", ressaltou uma segunda. Veja as melhores reações:

nossa mas vou ter que falar viu de todas as ginastas as brasileiras são as que estao com cabelo (e maquiagem) mais bonito serio as outras o coque desfazendo todo frouxo velho e as nossas meninas estão com baby hair e penteado com liguinha!!! a maquiagem perfeita o delineado LINDO — cora xiumin munchkin ⦮⑅⦯ (@xiufairys) July 30, 2024

galera e o delineado dela tá INTACTO depois daquele tombo sério qual produto ela usa https://t.co/uNoADxIYrR — giovanna ⎈ 🇧🇷 (@spidersmorales) July 30, 2024

além de tudo o delineado perfeito rebeca mãe de uma nação — ellen (@holyfvuck) July 30, 2024

linda medalhista ganhou com o delineado impecavel e a trança de sereia te amamos rebeca andrade pic.twitter.com/OXbuuw4ZD0 — ✷ (@skullcaverns) July 30, 2024

