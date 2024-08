Após passar por cirurgias plásticas, a funkeira MC Mirella compartilhou em suas redes sociais o antes e o depois de seu corpo

A funkeira MC Mirella impressionou ao mostrar o resultado de seus procedimentos estéticos. Ela realizou uma lipo natural barriga negativa com tecnologia de argoplasma, mamoplastia com prótese 330ml e uma lipoenxertia glúte e usou seu perfil no Instagram para mostrar como ficou.

Nesta quarta-feira, 31, ela publicou um vídeo mostrando o antes e o depois imediato, ainda na sala de cirurgia. "Um resultado espetacular e natural como eu queria. Barriga mais que negativa, a gordura que deu pra tirar de mim coloquei no bumbum e minhas costas esculpidas, eu pedi para arrumar o meu umbigo e eu amei!", iniciou ela na legenda.

Em seguida, falou sobre os possíveis comentários negativos que poderia receber. "Sei que é capaz de ter gente desocupada que vai querer criticar um trabalho incrível desses que durou cerca de oito horas! O que eu mais queria era melhorar a flacidez da minha barriga, que só teria solução com a tecnologia de argoplasma, última geração, que foi usada na minha cirurgia!", disse.

Por fim, ela disse: "Obrigada a todos da equipe, minha mais sincera gratidão a cada um que cuidou de mim aquele dia, meus cirurgiões, enfermeiras e enfermeiros, anestesista, fisioterapeuta, médicos, e ÓBVIO gratidão a Deus por me permitir realizar meus sonhos e estar sempre cuidando de mim! Quero agradecer também a cada um dos meus seguidores! Resultado final vai levar algum tempo mas vocês vão acompanhando".

Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por mirella (@mireella)

MC Mirella detalha procedimentos estéticos

MC Mirella atualizou os seguidores sobre o estado de saúde após ser internada em decorrência de uma cirurgia, a qual ela manteve em segredo. E ela detalhou os procedimentos estéticos que fez no corpo para definir melhor a silhueta.

"Eu fiz mastopexia com cicatriz de T reverso. O médico com quem eu fiz é um especialista, então tudo vai ficar bem delicado. Fiz lipo e lipoenxertia glútea, em que toda a gordura que sobrou de mim colocaram na minha b*nda. Eu também coloquei 330 ml de silicone (nos seios)", contou a cantora. Leia mais!