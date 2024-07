MC Mirella surge internada e faz mistério sobre cirurgia

Nas redes socias, MC Mirella pegou os seguidores de surpresa ao mostrar que estava internada em decorrência de uma cirurgia da qual não deu detalhes

MC Mirella preocupou os seguidores ao mostrar que estava internada, nesta terça-feira (23). A funkeira compartilhou um clique onde aparece deitada em uma maca hospitalar, mas não deu detalhes de qual procedimento havia necessitado da internação. Apesar do segredo sobre o que foi fazer, a artista disse que, após a cirurgia, estava "mais gostosa do que nunca".

"Sumi aqui hoje, mas tem motivos. Aconteceu umas coisas que já explico para vocês", escreveu a cantora mais cedo. Em seguida, Mirella contou que fez uma cirurgia que mudaria o corpo dela: "Logo, logo, vocês vão ver a escultura que meu corpo está. Só digo uma coisa: a mãe tá 'gostosíssima'! Mais gostosa do que nunca e abalando tudo".

Nos comentários da imagem de Mirella no hospital, fãs e amigos comemoraram a autoestima elevada dela: "Se já era gostosa, então imagina agora?", Brincou a influenciadora Bia Miranda. "Ninguém segura essa perfeição", escreveu um seguidor da funkeira. "Fico feliz que tudo deu certo, amiga", celebrou a outra. "Mais gostosa do que nunca", comentou o namorado da artista, Dynho Alves.

Mirella rebate críticas ao corpo no pós-parto

No início do ano, a funkeira deu à luz Serena, fruto do relacionamento dela com Dynho. Com a gestação, Mirella teve algumas mudanças no corpo, o que se tornou alvo de comentários maldosos por parte de haters. No entanto, a cantora não ficou calada e disse que não é apenas o corpo que a torna uma pessoa "sexy".

"Gente, até quando eu estava mais gorda, porque eu tinha acabado de parir, querendo ou não, você fica com a barriga totalmente diferente. Minha barriga melhorou bastante, mas ainda não voltou como era. E se não voltar, eu estou tranquila para fazer uma lipo", disse a cantora.

Apesar da críticas, Mirella continuou exibindo o corpo para os fãs e provou que não se deixa abalar por comentários de haters.