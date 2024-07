MC Loma se surpreende com mudança no corpo após emagrecimento

Mudanças! Após entrar na academia, MC Loma não escondeu o choque ao mostrar uma peça de roupa larga: 'Cabe um braço'

Bastante ativa nas redes sociais, MC Loma usa seu perfil no Instagram para compartilhar um pouco do dia a dia com seus quase 15 milhões de seguidores. Na manhã desta quinta-feira, 25, a cantora, que recentemente retornou à academia, dividiu com os internautas uma mudança significativa em seu corpo.

Através dos stories, MC Loma se mostrou surpresa ao revelar que não consegue mais usar uma peça de roupa favorita. Enquanto se arrumava para levar a filha Melanie, de 1 aninho, no médico, a famosa surgiu usando uma calça e não escondeu o choque ao perceber o quanto emagreceu.

"Estou aqui provando roupa, e olhem isso… Cabe um braço, e ainda cabe o outro. Estou passada! E aquela calça era a minha favorita, e eu estou chocada", declarou a dona do hit 'Envolvimento'. MC Loma ainda falou sobre a importância de incluir em sua rotina o uso de produtos essenciais como protetor solar e hidratante.

Recentemente, a cantora fez um desabafo com o público a respeito dos procedimentos estéticos que deseja fazer. Loma contou que alguns deles passaram a ser um sonho após o nascimento de Melanie.

À procura de mudanças na aparência e no estilo de vida, Loma também passou a frequentar a academia neste ano. "Eu morro de vontade de mexer no meu nariz, queria deixar mais pontudinho e diminuir, porque ele é caído. Tenho vontade de mexer também no meu peito e na minha barriga, que é a minha maior vontade, principalmente a barriga, a parte do tronco", disse a artista, na ocasião.

MC Loma mostra roupa larga - Foto: Reprodução / Instagram

MC Loma faz alerta após grande susto com a filha

A influenciadora digital MC Loma usou as redes sociais na noite de domingo, 14, para dividir com os seguidores um grande susto com a filha Melanie, de 1 ano. A cantora, que está passando alguns dias em São Paulo na casa de Mariely Santos, das Gêmeas Lacração, contou que a herdeira chegou a ficar sem respirar após um engasgo.

Em seus stories no Instagram, Loma contou que a situação ocorreu em uma padaria, enquanto todos jantavam. "Melanie não come muito bem, e fui pegar canja para ela comer. Ela não quis canja, e Ma pegou uma coxinha, e ela quis a coxinha de Mariely", iniciou a artista, explicando que a amiga estava dando o alimento em pequenas quantidades.

"Teve uma hora que ela deu uma parte que tinha bastante massa. Essa menina se engasgou, nunca vivi isso na minha vida. Melanie começou a tossir engasgada, tentei fazer a manobra, mas acho que estava tão nervosa que fiz a manobra errada", continuou MC Loma.

Em seguida, a cantora disse que pediu ajuda no estabelecimento e ainda deixou um alerta para o público que a acompanha; confira mais detalhes!