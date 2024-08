Por que Maya Massafera é tão famosa? Influenciadora acumula milhões de seguidores

Após meses fora da mídia, Maya Massafera acumula mais de 5 milhões de seguidores em seu perfil e conquista engajamento na web e redes sociais

O nome de Maya Massafera (43) voltou a se tornar assunto na noite desta quarta-feira, 28, após a apresentadora aparecer com um affair misterioso. Dona de 5,5 milhões de seguidores apenas no Instagram, a influenciadora segue conquistando fãs e ganhando cada vez mais fama.

Pode-se atribuir a fama de Maya Massafera ao fato de que a influenciadora consegue despertar a curiosidade do público com momentos simples de seu dia a dia . Um exemplo aconteceu em julho deste ano, quando precisou ficar dias sem falar após passar por uma cirurgia de feminilização da voz.

À época, a apresentadora se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais e viralizou com os vídeos em que aparecia sem dizer uma única palavra —apenas mandando beijos e fazendo corações com a mão.

Leia também: Na Grécia, Maya Massafera aposta em look com cores da bandeira brasileira

Antes, a influenciadora passou meses fora do radar da mídia e das redes sociais. Durante o período, ela passava por sua transição de gênero, anunciada em maio deste ano, quando ela compartilhou uma foto em seu perfil do Instagram revelando seu novo nome no RG. Na mesma semana, ela mostrou que esteve presente no Festival de Cinema de Cannes.

Não demorou muito para que sua aparência e looks começassem a ser foco de atenção dos mais diversos portais e internautas. Logo Massafera conseguiu fazer com que os detalhes de sua rotina se tornassem interessantes ao público e às marcas também.

Mesmo com a fama e os altos números, ela recebe diversas críticas nas redes sociais. Quando falou pela primeira vez, a apresentadora recebeu comentários negativos por ter usado a voz para divulgar uma casa de apostas. No entanto, Massafera usou o momento e para trazer mais visibilidade à causa trans, em outro vídeo que mostrou realmente como sua voz estava após a cirurgia de feminilização.

Mais recentemente, ela começou a compartilhar vlogs de sua rotina em seu perfil do Instagram. Foi em um desses vídeos que a influenciadora apareceu com um suposto affair, porém, não revelou a identidade do homem. "Ela entrega reality", escreveu um. "Eita, é babado", disse outro internauta.

CONFIRA O VLOG DE MAYA MASSAFERA NO INSTAGRAM: