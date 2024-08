Marina Ruy Barbosa impressiona com maiô luxuoso em praia na Turquia

Em praia na Turquia, Marina Ruy Barbosa impressiona ao se exibir em roupa de banho nada básica; atriz chamou a atenção com peça elegante

A atriz Marina Ruy Barbosa impressionou ao compartilhar novas fotos em uma praia da Turquia. Nesta quarta-feira, 07, a famosa fez um álbum exibindo sua viagem pelo local e chamou a atenção com os detalhes do look e da paisagem.

No cenário paradisíaco, a ruiva roubou a cena ao surgir com um maiô elegante, em preto e branco, e cheio de estilo. Fazendo poses e curtindo o dia ensolarado, a musa esbanjou beleza e arrancou elogios ao aparecer deslumbrante.

Nos comentários da publicação, os seguidores encheram a empresária do ramo da moda de elogios. "Gata", escreveu a mãe dela, Gio Ruy Barbosa. "Você é com certeza uma das mulheres mais lindas do mundo", exclamaram ao vê-la.

Ainda nos últimos dias, Marina Ruy Barbosa revelou o motivo de ter encerrado seu contrato com a Globo. Aos 29 anos, ela já participou de mais de 15 projetos no canal, como ‘Escrito nas Estrela’, ‘Morde & Assopra’, ‘Amor Eterno Amor’, ‘Império’, ‘Totalmente Demais’, ‘Justiça ‘, ‘Deus salve o rei’, ‘O sétimo guardião’ e mais recentemente, em destaque como a vilã ‘Preciosa Montebelo’ em ‘Fuzuê’. Além disso, ela também é empresária no ramo de moda.

Marina Ruy Barbosa exibe anel de noivado gigantesco em cliques na praia

Marina Ruy Barbosa está aproveitando suas férias em grande estilo! Nas últimas semanas, a ruiva usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques de um passeio em uma praia da ilha de St. Barths, no Caribe. No entanto, um detalhe acabou roubando a cena: a famosa destacou seu anel de noivado luxuoso entre os registros.

Em seu perfil no Instagram, Marina abriu um álbum de fotos do passeio em que aparece posando com um biquíni off white e uma saída de praia de crochê vazada na mesma cor, com aplicações de brilho nas mangas e na barra. Mas nada chamou mais atenção do que o anel milionário que a ruiva recebeu de seu noivo, o empresário Abdul Fares. Veja as fotos aqui.