Hariany Almeida impressiona ao exibir novo visual: 'Tô ruiva'

Hariany Almeida, ex-participante do BBB 19, surpreendeu os seguidores das redes sociais na tarde deste domingo, 23, ao exibir seu novo visual.

A influenciadora digital passou por uma transformação radical e decidiu abandonar os fios loiros para ficar ruiva. "Tô ruiva", escreveu a famosa ao postar fotos ainda no salão com o profissional que realizou a mudança.

A nova cor de cabelo foi aprovado pelos fãs, que encheram o post de elogios. "Ficou linda", disse uma seguidora. "Muito poderosa de ruiva. Linda demais. Arrasou Hari", escreveu outra. "Ficou bela", afirmou uma fã. "Perfeita com qualquer tom, mas ficou Deusa", comentou mais uma.

Vale lembrar que Hariany está solteira desde o fim de seu relacionamento com o cantor Matheus Vargas, filho do cantor sertanejo Leonardo. A influencer comunicou o término há um mês através das redes sociais. "Em respeito a meus fãs, venho comunicar que eu e o Matheus não namoramos mais! Estou mal, espero que me entendam, e não me questionem", disse ela na ocasião.

Confira:

Hariany Almeida desabafa após término com Matheus Vargas

A ex-BBB e influenciadora digital Hariany Almeida voltou a falar sobre o fim de seu relacionamento com o cantor Matheus Vargas, que é filho do cantor Leonardo. Em entrevista ao portal Leo Dias, ela contou que está com o coração aberto e focada em sua carreira.

"Eu tenho um negócio do carnaval. Fico pensando: 'o próximo relacionamento se passar do Carnaval vou saber que é a pessoa certa'. Já é o terceiro que eu termino nessa época. Teve um que eu terminei antes do Carnaval, meu ex noivado foi no carnaval e agora antes do carnaval. Mas pelo menos tive tempo de me dispersar e ser feliz. Não vou mentir que é difícil o término […]. Se eu falar que não é difícil fica parecendo que não tenho consideração pela pessoa", disse ela em um trecho. Saiba mais!

