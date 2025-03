Mariana Ximenes chama atenção ao compartilhar fotos na praia

Nas redes sociais, a atriz Mariana Ximenes esbanjou toda sua beleza natural ao postar uma sequência de fotos no Rio de Janeiro

Mariana Ximenes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural no Rio de Janeiro.

Neste sábado, 1º, a cidade completa 460 anos e para comemorar a data especial, a atriz compartilhou alguns cliques em que aparece aproveitando o dia em uma praia, usando um maiô listrado, e também de um passeio no Cristo Redentor.

Já na legenda, Ximenes falou sobre ter sido bem recebida quando se mudo para o Rio de Janeiro. "Rio que me recebeu de braços abertos, cidade solar, livre e cheia de possibilidades. Parabéns pelos 460 anos e obrigada por embalar meus sonhos, tornando-os realidade, há tanto tempo!", escreveu a artista, que interpreta a personagem Ísis na novela 'Mania de Você', da TV Globo;

Recentemente, Mariana curtiu alguns dias de férias na Bahia, e chamou a atenção ao exibir seu corpo sarado enquanto aproveitava o dia na praia. "Dias de descanso, sol, mar e poesia na nossa Bahia que é pura beleza brasileira. Foi delicioso me conectar com a natureza nesse lugar encantador!", disse a famosa ao mostrar os registros.

Confira:

Mariana Ximenes esbanja flexibilidade

A atriz Mariana Ximenes, de 43 anos, exibiu toda a sua flexibilidade ao decidir mostrar as suas habilidades atléticas aos seguidores de seu perfil no Instagram. A artista compartilhou uma série de imagens de biquíni azul em um gramado e, também, compartilhou um vídeo em que dá estrelinhas e abre um espacate com facilidade. Nos registros, Mariana aparece sorrindo em um gramado cercado por árvores. A atriz usou um modelo de biquíni com detalhes em miçanga, e exibiu a barriga trincada enquanto corria e dançava pelo jardim. Confira a publicação!

