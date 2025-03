Jojo Todynho exibe o quanto sua barriga ficou reta após perder 80 kg

Resultado do emagrecimento! Jojo Todynho exibe seu treino do dia, mas a barriga reta chama a atenção. Veja a nova silhueta dela

A cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 25, ao mostrar sua boa forma. A beldade apareceu com roupa justa enquanto fazia o treino na academia e um detalhe chamou a atenção: a barriga reta.

Jojo perdeu cerca de 80 kg em poucos meses após realizar a cirurgia bariátrica e cirurgias plástica para remover o excesso de pele. Com isso, ela está com a silhueta renovada.

Nas novas imagens, a estrela surgiu com look preto justíssimo e deixou a barriga reta à mostra durante os exercícios.

Jojo Todynho na academia - Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho rebate críticas

Nesta semana, Jojo Todynho rebateu críticas de que só teria emagrecido porque tem dinheiro. "Vamos 'segundar' no papo reto? Toda vez que eu boto um vídeo de incentivo para cuidar da saúde, para cuidar da mente, para pensar no futuro, estudar. [As pessoas falam]: 'Com dinheiro é mole'. O dinheiro é maravilhoso, ele ajuda em muita coisa, sem hipocrisia, mas você também tem que querer essa mudança", começou ela, que se submeteu a cirurgias plásticas após ser operada e está seguindo uma rotina fitness.

"Sempre fui e sempre me sentirei uma mulher gorda, mas eu nunca deixei de me achar gostosa, eu nunca deixei de usar meu biquíni, quando eu caí na real e vi que eu estava explodindo, eu falei: 'Não, não dá mais'. Eu vou continuar linda, maravilhosa, gostosa, mas vamos cuidar da saúde, porque não adianta eu ter money ['dinheiro', em português] e não ter saúde. Fui lá e dei a virada de chave", acrescentou.

E enfatizou que treina duro para ter o corpo que deseja. "Vocês acham que para eu ter o braço de Patrícia Ramos, perna de Patrícia Ramos, bunda de Juju Salimeni e abdômen de Gracyanne é só com cirurgia? Não, meu amor, eu fiz a cirurgia, o médico botou tudo no lugar, mas eu que não vá lá na academia. Então, para de hipocrisia e de palhaçada", disparou.

Para Jojo, tudo vem do querer. "Se você for botar na ponta do lápis quanto a cerveja tu bebe no final de semana. Carnaval todo mundo estava no bloco, todo mundo estava na avenida, todo mundo parcelou, você não pode parcelar para cuidar da da tua vida, para fazer um curso?", questionou. "Não vem com desculpa barata, não, que quem quer mudar, muda. Quem quer transformar sua realidade, transforma a sua realidade. Quer explodir? Explode, enche o rabo de hambúrguer, bebe muito, vai lá e faz."

Por fim, ela contou que tem enfrentado alguns desafios após a cirurgia, pois passou a ter muitas restrições: "Não fica querendo depositar nos outros, falar que é 'mole, é sorte, porque fez cirurgia, fez isso, fez aquilo'. Não é fácil não. A cirurgia mexe com a gente de várias maneiras. Eu sou bariátrica e não posso comer tudo que eu quero. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Entendeu? Tudo eu quero, mas nem tudo eu posso".

