Mariana Rios impressiona ao exibir corpo sarado: 'Perfeita'

A atriz e apresentadora Mariana Rios ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos exibindo seu corpão

Mariana Rios movimentou as redes sociais nesta terça-feira, 31, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural.

Para aproveitar o último dia de 2024, a atriz e apresentadora apostou em um biquíni preto, cheio de detalhes na parte de cima, e ostentou seu corpo sarado ao surgir fazendo várias poses em um belo cenário.

Na publicação, Mariana contou que o look foi um presente de uma amiga especial. "Amei tanto esse biquíni que ganhei de Natal da minha querida Patricia Bonaldi. Vou ali viver o último dia do ano com ele!", escreveu ela, ao publicar as imagens no feed do Instagram.

Os fãs exaltaram a beleza da famosa. "Lindeza", disse uma seguidora. "Bela", afirmou outra. "Deusa", falou uma fã. "Perfeita", elogiou mais uma.

Recentemente, Mariana surgiu em clima de romance com o namorado, Juca Diniz, durante uma viagem. Em seu Instagram, ela postou um clique em que aparece dando um beijo no amado, durante um passeio pela praia. "Dias felizes", afirmou.

Confira:

Mariana Rios opina sobre diferença de idade do namorado

A atriz e apresentadora Mariana Rios abriu o coração e falou publicamente pela primeira vez a respeito de seu relacionamento com o economista Juca Diniz. Em entrevista ao podcast 'Vi na Vivi', a artista contou que a diferença entre a idade do casal nunca foi um problema para os dois. Para quem não sabe, Mariana tem 39 anos, enquanto o companheiro, neto do bilionário Abílio Diniz, tem 28 anos.

"Não acredito nessa coisa da idade. Quando eu encontrei o João, e a gente teve a nossa primeira conversa, a gente já ficou junto desde o primeiro dia. Foi tudo muito rápido, porque a conexão aconteceu em todos os sentidos. (...) São 11 anos de diferença, mas a gente não lembra disso, não fala sobre isso. O casal é quem tem que saber. O amor não depende de idade", declarou Mariana em um trecho. Veja o comentário completo!

