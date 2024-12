Médica explica perda de audição de Mariana Rios após pico de estresse

A atriz Mariana Rios convive com uma doença autoimune, ocasionada após um período estressante, que a levou a perder 30% da audição

A atriz Mariana Rios revelou em um programa de entrevistas que, após um período estressante, sofreu com uma crise de zumbido nos ouvidos. Ao consultar um médico, a escritora foi informada de que possui uma condição conhecida como Doença de Ménière. A artista relatou que perdeu 30% da audição do ouvido esquerdo e convive com zumbido permanente. Afinal, o estresse pode ocasionar a doença?

"Não podemos afirmar que o estresse e a ansiedade, isoladamente, sejam a causa da tontura e do zumbido. No entanto, com certeza agravam os problemas e são agravados por eles, já que pacientes com zumbido e tontura não tratadas podem ter piora do quadro de saúde mental", explica Nathália Prudencio, médica otorrinolaringologista e especialista em tontura e zumbido.

Estresse

"O que sabemos é que o estresse crônico, a maior demanda emocional e a ansiedade podem funcionar como gatilhos ou piorar a percepção do sintoma, principalmente em doenças crônicas causadoras de tontura, como a Doença de Ménière, além de outras condições como a TPPP (Vertigem Fóbica) e a Enxaqueca Vestibular", acrescenta a médica.

Crises de ansiedade

Segundo a médica, as alterações observadas durante períodos de alto estresse ou crises de ansiedade -- como inquietação, apreensão, palpitação e respiração acelerada -- são decorrentes de uma grande liberação de adrenalina no organismo.

"Em alguns casos, o aumento da frequência cardíaca e a hiperventilação podem diminuir o fluxo sanguíneo no cérebro e provocar tonturas ou sensação de atordoamento. Quando o sintoma é persistente, porém, é provável que exista alguma anormalidade no sistema vestibular ― responsável por regular o nosso equilíbrio, a nossa coordenação e a nossa orientação espacial ―, ou problemas hormonais e metabólicos associados", explica a médica, que tem mestrado em otoneurologia pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

No entanto, a tontura, sim, pode gerar ansiedade ou estresse, especialmente no início do quadro, devido ao seu caráter imprevisível, segundo a especialista.

A médica reforça que os sintomas de ansiedade e estresse estão muito presentes no dia a dia. "As emoções são também uma expressão da nossa fisiologia e já sabemos que a sobrecarga no trabalho, nos estudos e nas relações, por exemplo, pode gerar efeitos diversos na saúde. Mas no caso da tontura e do zumbido, precisamos identificar a real causa para tratar tontura e zumbido de maneira assertiva. E, claro, a ansiedade também deverá ser tratada, pois ela é um agravante."

"Existem vários tratamentos, de acordo com a causa, que podem melhorar os sintomas. No caso da ansiedade, o acompanhamento psicológico também pode ajudar e diminuir o peso desse agravante", finalizou a especialista sobre a condição auditiva da artista.

O que é a Síndrome de Ménière?

De acordo com o Portal Drauzio Varella, a síndrome de Ménière (hidropsia endolinfática) resulta da distensão do compartimento da endolinfa, líquido existente no interior do labirinto membranoso localizado na orelha interna.

A enfermidade deve o nome a Prosper Ménière, o primeiro a descrevê-la, e acomete principalmente adultos entre 30 e 50 anos. Estudos recentes indicam que há certa prevalência entre as mulheres.

Entre as causas conhecidas dessa síndrome estão os distúrbios autoimunes, os processos inflamatórios do ouvido, a sífilis e o traumatismo craniano.

Sintomas

Os principais sintomas são episódios de vertigem (sensação de rotação ou de movimento e perda de equilíbrio) precedidos por surdez flutuante, zumbido e sensação de pressão no ouvido (ouvido tapado) semelhante à produzida pela diferença de altitude. No início, esses sintomas se manifestam apenas de um lado, mas podem atingir os dois com a evolução do quadro.

As crises podem durar de aproximadamente de 30 minutos a 8 horas e virem acompanhadas de náuseas, vômitos, mal-estar e diarreia.

Diagnóstico

O diagnóstico leva em conta o levantamento da história e dos sintomas do paciente. A Academia Americana de Otolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço estabeleceu os seguintes critérios para o diagnóstico: duas ou mais crises de vertigem rotatória com duração mínima de 20 minutos; diminuição da audição registrada pela audiometria e zumbido ou pressão no ouvido.

Tratamento

O tratamento visa primeiramente ao alívio dos sintomas por meio de dieta com baixa ingestão de sódio e prescrição de medicamentos diuréticos e antivertiginosos. Sem os cuidados necessários, a síndrome de Ménière pode provocar a perda progressiva da audição. Portanto, não se automedique. Procure assistência médica.

