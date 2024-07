Mariana Rios opina sobre diferença de idade do namorado: 'Não depende'

A atriz Mariana Rios abriu o coração e falou pela primeira vez a respeito de seu relacionamento com o economista Juca Diniz

A atriz e apresentadora Mariana Rios abriu o coração e falou publicamente pela primeira vez a respeito de seu relacionamento com o economista Juca Diniz. Em entrevista ao podcast 'Vi na Vivi', a artista contou que a diferença entre a idade do casal nunca foi um problema para os dois.

Para quem não sabe, Mariana completou 39 anos recentemente, no dia 4 de julho, enquanto o companheiro, neto do bilionário Abílio Diniz, tem 28 anos. De acordo com a famosa, o casal se conectou desde o primeiro contato.

"Não acredito nessa coisa da idade. Quando eu encontrei o João, e a gente teve a nossa primeira conversa, a gente já ficou junto desde o primeiro dia. Foi tudo muito rápido, porque a conexão aconteceu em todos os sentidos. (...) São 11 anos de diferença, mas a gente não lembra disso, não fala sobre isso. O casal é quem tem que saber. O amor não depende de idade", declarou Mariana Rios.

"Você encontrar uma pessoa e se conectar em todas as áreas, é um privilégio. Mas isso não quer dizer que tudo vai ser um mar de rosas. Todos os relacionamentos têm seus altos e baixos. E o que eu acho que o amadurecimento te traz: você saber passar por esses altos e baixos, de uma maneira leve. (...) Mais do que o amor e a paixão, existe uma palavra que se não tiver, o relacionamento não vai para frente, que é admiração. Quando você para de admirar, a coisa desanda", completou ela.

Em seguida, a famosa ainda contou que adotou alguns hábitos em sua vida após o início da relação com Juca Diniz. Mariana Rios explicou que passou a praticar ciclismo, corrida e natação, esportes favoritos do amado.

"Eu comecei a fazer ciclismo e corri 10km. E ele trouxe esse universo para mim. Eu, experimentei por mim, porque eu sou uma pessoa curiosa, e não para agradar ninguém. Ele é do cenário completamente diferente do meu, que é tecnologia, economia, energia, do esporte, gosta de cozinhar. Aí vem eu: que sou da música, estuda psicanálise. Então, a gente vem e soma", declarou a atriz, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana Rios se emociona ao celebrar conquista de casa própria

A atriz e apresentadora Mariana Rios surgiu bastante emocionada e decidiu compartilhar um pouco de seus sentimentos com os seguidores. Em seu Instagram oficial, ela abriu o coração e comentou sobre a alegria em poder finalmente conquistar a casa dos sonhos.

Durante seu relato, Mariana recordou o início de sua carreira profissional, quando tinha apenas 18 anos e saiu da casa dos pais em Araxá, Minas Gerais, para correr atrás de uma vida melhor. Para quem não sabe, a artista fez sua estreia nas telinhas em 2007, interpretando a personagem Yasmin em 'Malhação', da Globo.

No registro publicado em suas redes sociais, Mariana Rios falou a respeito de gratidão após passar a primeira noite em sua tão sonhada residência, planejada por ela do início ao fim. "Estou bem emocionada. Tenho pavor de vídeo e post chorando, mas quis ligar a câmera do celular, hoje, quando acordei na minha casa nova. Esperei tanto por esse momento", iniciou ela; confira mais detalhes!